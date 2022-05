Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Auch die Aktie von Apple habe sich am Donnerstag wieder etwas Luft verschaffen können und sei um 2,3 Prozent gestiegen. Eine solide Erholung, obwohl auf die Kurse ein weiterer Bericht gedrückt habe, der auf ein eher schwaches iPhone-Geschäft im laufenden Jahr hinweisen könnte.Denn laut einem Bericht von Bloomberg, der sich auf Insiderquellen berufe, habe Apple bei seinen Auftragsfertigern für das laufende Jahr nur etwa 220 Millionen iPhones bestellt. Dies wäre in etwa die gleiche Bestellmenge wie im Vorjahr und deutlich weniger als die 240 Millionen Geräte, die Analysten noch zum Jahresbeginn erwartet hätten.Apple habe aufgrund der China-Lockdowns seine Anleger bereits gewarnt, dass Lieferprobleme zu Umsatzeinbußen in Höhe von vier bis acht Milliarden Dollar führen könnten. Damit bekomme nun auch Apple das Problem zu spüren, mit dem die Konkurrenten bereits in den vergangenen Quartalen zu kämpfen gehabt hätten.Doch damit nicht genug: Auch losgelöst von den Lieferproblemen scheine sich die Smartphone-Nachfrage weltweit zu verschlechtern. Die Marktforscher von Trendforce hätten in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal ihre Schätzungen für die Smartphone-Produktion gekürzt und würden nun von 1,33 Milliarden Geräten ausgehen - zum Jahresbeginn seien noch 1,38 Milliarden erwartet worden. Als Gründe würden nun auch Nachfrageschwächen wegen des Ukraine-Kriegs und die höhere Inflation genannt.Es sei nicht die erste Meldung, dass Apple beim iPhone-Geschäft in diesem Jahr nicht die Erwartungen erfüllen könnte. Einige Analysten hätten aus diesem Grund bereits ihre Kursziele für die Apple-Aktie gesenkt. Weitere Anpassungen dürften folgen und könnten sich negativ auf die Kursentwicklung auswirken.Allerdings seien die Probleme rund um Inflation und China-Lockdowns noch nicht gelöst und könnten sich weiter auf die Smartphone-Nachfrage auswirken. Der Trend zeige hier klar nach unten. So habe sich beispielsweise Trendforce Raum für weitere Kürzungen der geschätzten Produktionsmenge vorbehalten.In den vergangenen beiden Quartalen sei es Apple jedoch gelungen, die Probleme der Branche besser zu umschiffen als die Konkurrenz, was zu Marktanteilsgewinnen geführt habe. Dank des starken Apple-Ökosystems sei dies wichtiger zu werten als kurzfristige Makro-Schwächen.Anleger bleiben investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link