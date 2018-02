Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

133,28 Euro +0,22% (14.02.2018, 17:58)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 165,35 +0,61% (14.02.2018, 17:59)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(14.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Steven Milunovich von der UBS:

Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Steven Milunovich von der UBS die Aktien von Apple Inc. weiterhin zum Kauf.

Die UBS-Analysten gehen davon aus, dass Apple Inc. die 163 Mrd. USD Cash für Aktienrückkäufe einsetzen wird, um die Dividendenrendite näher an das Niveau wie bei anderen großen Technologiekonzernen heranzurücken. Transformatorische M&A-Aktivitäten oder eine Sonderausschüttung wären eine Überraschung.

Das wahrscheinlichste Szenario sei ein neutraler Netto Cash bis 2023. Pro Jahr könnte sich die Aktienanzahl um 7% verringern. Damit könnte die Dividendenrendite auf 3% steigen, so die Einschätzung des Analysten Steven Milunovich.

Die Aktienanalysten der UBS bestätigen in ihrer Apple-Aktienanalyse das Votum "buy" sowie das Kursziel von 190,00 USD.