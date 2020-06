Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Kauf.Die Apple-Aktie kenne derzeit kein Halten und klettere von Hoch zu Hoch. Zur Wochenmitte markiere der Titel ein neues Allzeithoch bei 355,40 Dollar. Jetzt erhalte der Wert zusätzlich Rückenwind von Analysten der RBC und der Citigroup, die ihre Kursziele anheben würden. "Der Aktionär" verrate, was die Aktie derzeit zum Anlegerliebling mache.Die RBC erhöhe das Kursziel von 310 auf 390 Dollar und belasse ihre Einstufung auf "outperform". Aus Sicht der Analysten seien die Aktienrückkäufe des iKonzerns ein wesentlicher Treiber für steigende Kurse. Selbst wenn Apple auf der Umsatzseite nicht wachse, ließen die 70 Milliarden Dollar, die das Unternehmen in eigene Aktien stecke, den Gewinn je Aktie steigen. RBC komme in Berechnungen auf 3,5 Prozent Plus pro Jahr in den nächsten fünf Jahren. Und das sei noch die konservative Prognose.Weitaus optimistischer werde die Bank in einem weiteren Szenario. Darin prognostiziere die RBC ein jährliches Umsatzwachstum von drei bis vier Prozent. Dadurch würden sich die Aktienrückkäufe um zehn Jahre verlängern. Dann hätte Apple sein selbst gestecktes Ziel eines Gleichgewichts zwischen liquiden Mitteln und Schulden erreicht. Auf dieser Grundlage sei das aktuelle KGV von 21 zu niedrig. Realistischer wäre dann ein KGV von 24.Die Citigroup gehe einen Schritt weiter und erhöhe das Kursziel von 310 auf 400 Dollar. In einer Studie nenne die US-Bank fünf Gründe für ihr Anlagevotum. An erster Stelle stehe die Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G in den kommenden iPhone-Modellen.Apple-Anleger hätten derzeit allen Grund zur Freude. Allen marktwirtschaftlichen Unsicherheiten im Rahmen der Corona-Krise zum Trotz, laufe die Aktie wie am Schnürchen. Ein Ende sei nicht in Sicht, denn dafür laufe es operativ zu gut bei Apple.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: