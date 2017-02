Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.02.2017/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Wertvoll oder teuer? AktienanalyseRegelrechte Partylaune herrscht derzeit in den USA, wo am Donnerstag sowohl der Dow Jones als auch der NASDAQ 100 Index ein neues Allzeithoch markiert hat, so die Analysten von BNP Paribas im Kommentar zur Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Der Glaube, dass die US-Wirtschaft von der extrem gewöhnungsbedürftigen und unberechenbaren Politik Donald Trumps profitieren werde, scheine ungebrochen. Auf ein neues Rekordhoch hochgejubelt worden sei auch die Aktie von Apple, des gemessen an der Marktkapitalisierung wertvollsten Unternehmens der Welt. Dessen hohe liquide Vermögensanlagen im dreistelligen Milliardenbereich würden zweifellos für die fundamentale Qualität von Apple sprechen. Zugegeben, das iPhone 7 sei ein tolles Produkt und sehr gefragt und das iPhone 8 werde wahrscheinlich noch besser, aber die Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn würden derzeit erheblich weniger dynamisch als die Kurszuwächse der Aktie ausfallen.Zudem sei das Kultunternehmen nicht völlig frei von Schönheitsfehlern. Die starke Abhängigkeit von seinem Hauptumsatztreiber sei offensichtlich. So sollte man zum Beispiel eine fortschreitende Sättigung der Smartphone-Märkte und den statistisch bedingten Basiseffekt auf keinen Fall ignorieren. Ein Fortschreiben des bisherigen iPhone-Erfolgs erscheine daher keine ausgemachte Sache zu sein. Auch Donald Trump könnte den Höhenflug von Apple zumindest bremsen. Potenzielle Importzölle oder gar ein Handelskrieg mit China, Europa beziehungsweise dem Rest der Welt wären schließlich alles andere als gut fürs Geschäft, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 17.02.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:126,85 EUR 0,00% (17.02.2017, 12:30)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:126,54 EUR -0,20% (17.02.2017, 12:43)