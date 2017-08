Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

161,60 USD +1,09% (15.08.2017, 22:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (16.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns habe seine Rekordfahrt mit einem neuen Höchststand von 162,20 USD fortgesetzt. An der Börse sei Apple damit nun bereits knapp 885 Mrd. USD schwer und somit das wertvollste Unternehmen der Welt. Die Marktkapitalisierung sei sogar höher als jene der acht wertvollsten DAX-Werte zusammen.Die Voraussetzungen seien nicht schlecht, dass Apple auch im weiteren Jahresverlauf eine treibende Kraft im Dow Jones werden könnte. Ein erfolgreicher Start in den neuen Superzyklus und wieder anziehende Verkaufszahlen in China könnten den Börsenwert des iPhone-Giganten noch in diesem Jahr über die Billionengrenze heben. Die Apple-Aktie ist noch immer ein klarer Kauf, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:138,20 EUR +5,07% (16.08.2017, 11:41)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:138,30 EUR +0,46% (16.08.2017, 11:59)