Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

112,50 EUR +0,89% (27.12.2016, 16:24)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

117,56 USD +0,89% (27.12.2016, 16:17)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.12.2016/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Erwartungen an das kommende Smartphone des US-Giganten im Jahr 2017 seien gewaltig. Einmal mehr brodle die Gerüchteküche.Bereits Anfang Oktober habe sich der stets gut informierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo zu Wort gemeldet. Zum zehnjährigen Jubiläum der iPhone-Serie plane Apple eine iPhone-Serie aus robustem Glas. Dabei solle das Gehäuse mit Edelstahl eingefasst werden, wie es bereits bei der hochwertigen Apple-Watch der Fall sei. Was die Größe des Jubiläums-Smartphone angehe, glaube Kuo an keine Veränderung. Hingegen plane der US-Konzern ein neues OLED-Panel und ein Display im Dual-Edge-Design - analog zu den Edge-Modellen von Samsung.Derweil würden die neusten Gerüchte von "AppleInsider" die potenziellen Neuheiten des iPhone 8 bestätigen. Es sollten sogar drei Modelle geplant sein.