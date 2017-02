Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit auptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst T. Michael Walkley von Canaccord Genuity:Aktienanalyst T. Michael Walkley von Canaccord Genuity bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads.Im Verlauf des vierten Quartals 2016 habe Apple Inc. im Bereich Premium-Smartphones starke Marktanteile gewonnen. 92% der Branchengewinne würden auf Apple entfallen. Für das Dezember-Quartal habe das Unternehmen Rekordergebnisse berichtet. Da noch nie so viele Android-Nutzern in einem Quartal gewechselt seien scheinen Apple auch von Samsung’s Galaxy Note 7-Rückrufaktion profitiert zu haben.Die Analysten von Canaccord Genuity gehen davon aus, dass Apple im Verlauf von 2017 weitere Marktanteile gewinnen werde. Ende 2017 dürfte die installierte iPhone-Basis mehr als 570 Mio. Nutzer groß gewesen sein. Die eindrucksvolle Kundenbasis sollte einen starken Upgrade-Zyklus ermöglichen. Eine solide iPhone 7-Nachfrage sollte als Brücke bis zum neuen Jubiläums-iPhone dienen.Die Analysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Apple- Aktienanalyse das Votum "buy" und setzen das Kursziel von 142,00 auf 154,00 USD herauf.XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:123,50 Euro +1,98% (07.02.2017, 17:29)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:123,28 Euro +1,70% (07.02.2017, 17:46)