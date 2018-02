Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,14 EUR +0,25% (26.02.2018, 15:01)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

175,50 USD +1,74% (23.02.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (26.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone- und iPad-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der asiatische Tech-Gigant Samsung möchte das Akku-Debakel rund um das Galaxy S7 vergessen machen und greife mit dem Galaxy S9 erneut den größten Rivalen Apple an. Samsung punkte mit einer neuen Kamera und einem hohen internen Speicherplatz.Die Koreaner hätten ein ordentliches Smartphone präsentiert. Mit signifikanten Unterschieden zum iPhone X von Apple könne Samsung jedoch nicht aufwarten.Apple-Aktionäre brauchen sich vorerst keine Sorgen machen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment, das Kurs/Gewinn-Verhältnis für 2018 betrage attraktive 14. Auch charttechnisch stünden die Ampeln wieder auf Grün. (Analyse vom 26.02.2018)