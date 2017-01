Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

116,15 USD +0,28% (03.01.2017, 22:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.01.2017/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jeffrey Kvaal von Nomura:Jeffrey Kvaal, Aktienanalyst von Nomura, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Tech-Konzerns Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Kvaal habe seine Absatzerwartung für das Smartphone-Modell iPhone 7 Plus in der ersten Jahreshälfte 2017 gesenkt. An seiner Einschätzung, dass der Markt den iPhone-8-Produktzyklus unterschätze, halte der Analyst allerdings fest.Jeffrey Kvaal, Aktienanalyst von Nomura, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie unverändert mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde nach wie vor bei 135 USD gesehen. (Analyse vom 04.01.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:111,199 EUR -0,00% (04.01.2017, 14:03)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:111,29 EUR -0,20% (04.01.2017, 14:17)