Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (06.12.2018/ac/a/n)



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Abwärtstrend noch nicht ausgestanden - ChartanalyseSeit der Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei 233,47 USD befinden sich die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer scharfen Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese sei mit dem Bruch der Unterstützung bei 219,62 USD aktiviert worden und habe zunächst zu einer Verkaufswelle bis an die Unterstützung bei 186,14 USD geführt. Dort hätten die Bullen Mitte November allerdings nur kurzzeitig Gegenwehr leisten können. Bereits an der Hürde bei 194,20 USD sei ein erster Erholungsversuch gescheitert und der Wert sei im Anschluss unter 186,14 USD eingebrochen. Dieses Verkaufssignal habe weitere Verkaufswellen nach sich gezogen und in der Spitze für einen Rückfall bis 170,26 USD gesorgt. Dort sei Ende November eine erste nennenswerte Erholung gestartet, die allerdings in dieser Woche an der Hürde bei 186,14 USD auf Verkäufer getroffen habe. Zuletzt sei der Wert ein weiteres Mal unter die Haltemarke bei 180,10 USD zurückgefallen.Ausblick: Der Abprall an der 186,14 USD-Marke und der anschließende steile Ausverkauf seien bearish zu werten. Doch nicht nur im kurzfristigen Bild würden die Aktien von Apple angeschlagen bleiben.Die Short-Szenarien: Falle der Wert unter 175,00 USD zurück, dürfte das Tief der Vorwoche bei 170,26 USD angelaufen werden. Dort könnten die Bullen eine zweite Erholungsphase einleiten. Werde die Marke jedoch unterschritten, wäre ein weiteres Verkaufssignal aktiv und mit einer Abwärtsbewegung bis 164,94 USD zu rechnen. Darunter würde das frühere Verlaufstief bei 161,00 USD angesteuert werden. Diese Marke müssten die Käufer in der Folge verteidigen und für einen Konter nutzen. Andernfalls würde ein Unterschreiten der Unterstützung zu weiteren Verlusten bis 149,71 USD führen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: