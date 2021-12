Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Dass Chipmangel und Lieferkettenprobleme derzeit das Angebot von Apple-Produkten beeinträchtigen würden, sei bekannt. Nun solle aber der Tech-Riese seine Zulieferer auch über eine sich abschwächende Nachfrage nach dem wichtigen iPhone 13 informiert haben. Das habe zumindest die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet. Da das Angebot an neuen iPhones wegen der Probleme in den globalen Lieferketten derzeit knapp sei, hätten sich offenbar manche Konsumenten gegen einen Kauf des eigentlich begehrten Geräts entschieden, heiße es demnach in einer Mitteilung, in der Apple die Zulieferer über eine nachlassende Nachfrage nach dem iPhone 13 informiert.Angesichts fehlender Teile habe Apple das Produktionsziel von 90 Mio. iPhone 13 im laufenden Jahr um bis zu 10 Mio. Einheiten gesenkt, habe Bloomberg bereits im Oktober berichtet. Bislang habe man jedoch gehofft, dies im kommenden Jahr bei einer Verbesserung der Angebotssituation ausgleichen zu können. Diese Hoffnung könnte sich womöglich nicht erfüllen, habe der iPhone-Hersteller jetzt seinen Zulieferern berichtet.Dessen ungeachtet würden die Analysten den Konzern auf einem guten Weg zu einem weiteren Rekord-Weihnachtsquartal sehen und mit einem 6%-igen Umsatzplus auf rund 118 Mrd. USD rechnen. Das Blockbuster-Quartal, das sich Apple und die Investoren erhofft hätten, werde es allerdings nicht werden - das habe CEO Tim Cook bereits bei der Zahlenvorlage im Oktober durchblicken lassen.Zwar müssten Kunden in den USA statt anfangs vier Wochen nur noch bis zu zwei Wochen auf ihr iPhone 13 warten, doch viele seien angesichts der relativ langen Lieferzeiten frustriert und würden lieber gleich auf das iPhone 14 warten, das turnusgemäß im Herbst 2022 auf den Markt kommen könnte. Zudem würden die Unsicherheiten rund um die Omikron-Variante und die deutlich steigende Inflation die Kauflaune dämpfen, berichte Bloomberg.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.