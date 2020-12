Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das iPhone 12 gehöre zu den größten Hoffnungsträgern im brandneuen Produktportfolio, mit dem Apple ins Geschäftsjahr 2021 gestartet sei. Anleger und Analysten würden einen neuen "Superzyklus" erwarten, der letztlich auch den Aktienkurs beflügeln dürfte. Tatsächlich scheine die Nachfrage nach den Smartphones enorm zu sein.Einem Bericht von "Nikkei Asia" zufolge wolle der US-Gigant alleine in H1/2021 bis zu 96 Mio. iPhones produzieren lassen - fast 30 Prozent mehr als in H1/2020. Zwar umfasse diese Zahl auch andere Modelle wie das ältere iPhone 11 und das günstigere iPhone SE, der Großteil dürfte aber auf die 5G-fähigen iPhone-12-Modelle entfallen.Dabei hätten sich die teuren Modelle iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max besonders gut verkauft, berichte das Blatt unter Berufung auf Insider. Die Nachfrage nach dem iPhone 12 liege im Bereich der Erwartungen, während sich das kleine iPhone 12 Mini wohl etwas schleppend verkaufe.Vorsichtigen Schätzungen, die Apple den Zulieferern mitgeteilt habe, sollten im Gesamtjahr 2021 bis zu 230 Mio. iPhones produziert werden, würden die "Nikkei"-Quellen berichten. Diese Zahl umfasse neue und ältere Modelle und werde je nach Kundennachfrage noch regelmäßig angepasst.Die geschätzten 230 Mio. iPhones würden ein gut 20-prozentiger Anstieg gegenüber 2019 bedeuten. Zudem liege die konservative Prognose bereits sehr nah am bisherigen Auslieferungsrekord aus dem Jahr 2015, als Apple rund 231,5 Mio. iPhones habe absetzen können.Hohe Umsätze, hohe Margen und quasi die Eintrittskarte in die Welt der Service-Abos: Das iPhone ist und bleibt das wichtigste Produkt im Apple-Portfolio, so der Experte Nikolas Kessler. Entsprechend positiv wären hohe Absatzzahlen auch für den Aktienkurs. DER AKTIONÄR gehe davon aus, dass sich die Kursrally der letzten Monate auch 2021 fortsetze.Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)