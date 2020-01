Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (07.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wer Ende 2018 die Prognose abgegeben hätte, dass die Apple-Aktie ein Jahr später bei mehr als 300 Dollar stehe, der wäre höchstwahrscheinlich belächelt worden. Der harte Kurssturz von mehr als vierzig Prozent habe viele Anleger dazu bewogen, die Reißleine zu ziehen. Doch wie so oft zahle sich Geduld an der Börse aus, denn am vergangenen Dienstag habe die Aktie tatsächlich zum ersten Mal die 300 Dollar-Marke durchbrochen. Laut eines bekannten Apple-Analysten sei das allerdings erst der Anfang gewesen. Im Bullenszenario könnte die Aktie sogar noch bis auf 400 Dollar steigen.Dan Ives von Wedbush habe am Montag gegenüber dem Nachrichtensender CNBC gesagt, dass 2019 lediglich der Beginn gewesen sei. Nun stünde ein "transformierender 5G Superzyklus" bevor."Das iPhone 11 scheint stark in den USA und China gestartet zu sein. Im September startet dann der hochantizipierte 5G-Zyklus [ ] Wir glauben, dass Apple eine einmalige Chance hat, von diesem Superzyklus zu profitieren. Mindestens fünf iPhone Versionen werden 2020 auf den Markt kommen, davon einige im September mit 5G-Ausstattung."Laut dem Analystenhaus sei vor allem die AirPods Nachfrage im vergangenen Quartal ein "Augenöffner" gewesen. Das Geschäft sei wohl über die Weihnachtstage besonders gut gelaufen. Bereits im vergangenen Jahr habe die Sparte mit einem Umsatzwachstum von 41 Prozent zu dem am stärksten wachsenden Bereichen des Konzerns gehört.Neben den sogenannten Wearables, zu dem unter anderem auch die iWatch gehöre, würden nach wie vor große Hoffnungen auf dem Service-Segment ruhen. Ives erwarte, dass sich das Geschäft zum stärksten Bereich entwickeln werde und dem Konzern gigantische Umsatzerlöse von 500 bis 650 Milliarden Dollar einspielen könnte.2020 werde eins der spannendsten Jahre für Apple. Der Konzern dürfte weiterhin versuchen seine Abhängigkeit vom iPhone zu reduzieren. Die starken Wearables-Verkäufe sowie die rasant wachsende Service-Sparte würden bislang den Kurs des Managements bestätigen.Die Apple-Aktie bleibt ein absolutes Basisinvestment für jedes Langfristdepot, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". Allerdings seien Steigerungsraten wie im letzten Jahr von rund 100 Prozent für 2020 wohl eher unwahrscheinlich. Viel eher erscheine eine Verschnaufpause nach der rasanten Kursentwicklung längst überfällig zu sein. Noch nicht investierten Anlegern würde sich dann eine attraktive Einstiegschance bieten. (Analyse vom 07.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link