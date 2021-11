Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AppLovin Corp.:



AppLovin Corp. (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Ticker-Symbol: 6RV, NASDAQ-Symbol AppLovin-Aktie: APP) ist ein 2012 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Palo Alto im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Geschäft von AppLovin steht auf zwei Säulen: Zum einen unterstützt es App-Entwickler und -Publisher beim Testen und Analysieren ihrer Anwendungen sowie bei deren Vermarktung. Unter letzteres fällt das Aussteuern an Zielgruppen, die die App mit hoher Wahrscheinlichkeit herunterladen und der Verkauf von Werbeflächen innerhalb der Applikationen. (11.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AppLovin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AppLovin-Aktie (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Ticker-Symbol: 6RV, NASDAQ-Symbol AppLovin-Aktie: APP) unter die Lupe.Aufatmen bei den Aktionären von AppLovin. Das Unternehmen habe am Mittwoch nach US-Handelsschluss seine Q3-Zahlen präsentiert. Zwar habe der Spezialist für App-Marketing die Gewinnerwartungen der Analysten verfehlt, habe aber die Umsatzprognosen übertroffen.AppLovins Nettoergebnis habe sich auf einen Gewinn von 142.000 Dollar verbessert. In Q3/2020 habe noch ein Verlust von 90 Mio. Dollar zu Buche gestanden. Das EPS habe bei unter einem Cent gelegen und sei damit hinter den Analysten-Erwartungen von zehn Cent zurückgeblieben.Beim Umsatz habe AppLovin die Prognosen, die von 696 Mio. Dollar ausgegangen seien, übertroffen. Die umgesetzten 727 Mio. Dollar würden einem Plus von 90 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 entsprechen.Für das Gesamtjahr gehe AppLovin weiterhin von einem Umsatzwachstum von bis zu 86 Prozent aus, was in der Spitze 2,7 Mrd. Dollar bedeuten würde.Am Dienstag sei die AppLovin-Aktie erstmals über die 100-Dollar-Marke geklettert, am Mittwoch im Vorfeld der Quartalszahlen aber um fast acht Prozent zurückgekommen. Am Donnerstag stehe der Titel vorbörslich wieder sechs Prozent im Plus.Das Unternehmen sei voll auf Kurs, die eigene Prognose für das Gesamtjahr zu erfüllen. Gleichzeitig setze AppLovin seine Akquisitionsstrategie fort, wie die Übernahme der Twitter-Tochter MoPub belege. Anleger, die der AKTIONÄR-Empfehlung für AppLovin Ende September gefolgt seien, lägen aktuell 35 Prozent vorne.Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der AppLovin-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 11.11.2021)