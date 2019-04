Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Aphria-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

7,879 EUR +2,34% (16.04.2019, 15:33)



NYSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

8,60 USD -14,85% (15.04.2019)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aphria-Aktie:

11,50 CAD -14,24% (15.04.2019)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (16.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Die Aktie von Aphria sei am Montag mit einem massiven Minus von mehr als 14 Prozent aus dem Handel gegangen. Grund seien enttäuschende Zahlen für das dritte Quartal. Aphria habe im Berichtszeitraum einen Verlust ausweisen müssen. Die Erwartungen des Marktes seien verfehlt worden.Der Nettoverlust habe im dritten Quartal 108,2 Millionen Kanadische Dollar oder 0,43 Kanadische Dollar je Aktie betragen. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum habe das Unternehmen noch einen Gewinn von 12,9 Millionen Kanadische Dollar oder 0,08 Kanadische Dollar je Aktie ausweisen können. Der um Einmaleffekte bereinigte Verlust habe sich auf 50,2 Millionen Kanadische Dollar oder 0,20 Kanadische Dollar je Anteilschein belaufen. Die Erwartungen der Analysten seien damit um 0,16 Kanadische Dollar je Aktie verfehlt worden.Hier habe dann auch ein deutlich höherer Umsatz die Anleger nicht besänftigen können. Dieser sei um sage und schreibe 617 Prozent auf 73,6 Millionen Kanadische Dollar geschrieben. Doch auch hier hätten die Prognosen höher gelegen. Erwartet worden seien hier Einnahmen von mehr als 83 Millionen Kanadische Dollar.Im Raum stehe bei Aphria derzeit ein Übernahmeangebot von Green Growth Brands (GGB). Dieses sollte ursprünglich bis zum 9. Mai laufen. Aphria habe zuletzt einige Transaktionen getätigt, die zur Verkürzung des Zeitraums bis zum 25. April geführt hätten. Wie es derzeit aussehe, werde es zu keiner Übernahme kommen.Von dem schwachen Quartalsergebnis sei jedoch die ganze Branche in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Aktien von Aurora Cannabis hätten 3,9 Prozent auf 11,37 Kanadische Dollar nachgegeben, Canopy Growth 3,4 Prozent auf 54,40 Kanadische Dollar. Die Aktien der Cronos Group hätten sogar mehr als sieben Prozent verloren, Tilray habe knapp sieben Prozent nachgegeben.Der Cannabis-Markt bleibe weiterhin hochvolatil. Anleger sollten größere Rücksetzer immer einkalkulieren. Das langfristige Basisinvestment bleibe weiterhin die Aktie von Canopy Growth. Spekulativere Naturen sollten auf Aurora Cannabis setzen. Auch Cronos sei nach dem jüngsten Rücksetzer wieder interessant.Die Aktie von Aphria wandere auf die Beobachtungsliste. Mit dem jüngsten Kursrutsch unter die 200-Tage-Linie drängt sich derzeit kein Kauf auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Cronos Group.