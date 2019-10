Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, NYSE-Symbol: APHA) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen.

New York (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse des Analysten Brett Hundley von Seaport Global Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Brett Hundley von Seaport Global Securities seine Kaufempfehlung für die Aktien des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, NYSE-Symbol: APHA).Im Rahmen einer Studie zur Cannabis-Industrie sprechen die Analysten von Seaport Global Securities von eingetrübten Perspektiven und senken die Umsatz- und Ergebnisschätzungen. Die Preise und Margen dürften erheblich sinken. Die Industrieproduktion müsse sich auf eine begrenzte Anzahl von Verkaufsstätten in Kanada aufteilenAnalyst Brett Hundley äußert die Auffassung, dass Aphria Inc. im Vergleich zur Peer Group bessere Chancen haben. Das Unternehmen sei der einzige Titel mit einer positiven Investmentthese. Gleichwohl sei das Kursziel für die Aphria-Aktie branchenbedingt von 13,00 auf 8,00 USD gesenkt worden.Die Aktienanalysten von Seaport Global Securities stufen in ihrer Aphria-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein.Börsenplätze Aphria-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Aphria-Aktie:4,85 Euro +19,41% (15.10.2019, 16:01)