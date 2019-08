Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (23.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Cannabis-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aphria habe zuletzt eine neue Kooperation für die Lieferung seiner medizinischen Cannabis-Produkte mit ParcelPal Technology geschlossen. Der Vertrieb solle in Calgary, Alberta, starten. Die Expansion in andere Bereiche werde in Kürze erwartet. Aphria werde die Cannabis-Produkte und die Online-Verkaufsstellen bereitstellen, während ParcelPal für den Vertrieb verantwortlich sei und seine Liefer-Apps nutze. Patienten könnten ihre Lieferungen auch in Echtzeit verfolgen.Anfang August habe Aphria starke Zahlen zum 4. Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018/19 vorgelegt. Der Nettoumsatz habe 128,6 Mio. Kanadische Dollar betragen, was einem Anstieg von 75% gegenüber dem Vorquartal entspreche. Gegenüber dem Vorjahr habe der Umsatz sogar fast verzehnfacht werden können. Das bereinigte EBITDA aus dem Cannabis-Geschäft habe sich auf 1,9 Mio. Kanadische Dollar belaufen, insgesamt habe das EBITDA bei 0,2 Mio. Kanadischen Dollar gelegen. Der Nettogewinn habe 15,8 Mio. Kanadische Dollar betragen. Damit habe es Aphria im Gegensatz zur Mehrheit der Wettbewerber geschafft, schwarze Zahlen zu schreiben.Die Aphria-Aktie habe in den letzten Wochen im Vergleich zur Peergroup Stärke aufbauen können. "Der Aktionär" sieht das aktuelle Niveau bei Aphria als durchaus günstig. Zudem besteht bei dem Wert durchaus Übernahmefantasie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2019)Börsenplätze Aphria-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Aphria-Aktie:6,032 Euro +1,38% (23.08.2019, 17:20)