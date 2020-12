Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

6,749 Euro -1,55% (03.12.2020, 15:45)



NYSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

8,2699 USD -0,36% (02.12.2020, 15:31)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

10,66 CAD -0,19% (02.12.2020, 15:31)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (03.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Die Aktien der Cannabis-Unternehmen hätten in den vergangenen Wochen ordentlich Gas gegeben. Die Werte hätten durch die Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten neuen Schwung erfahren. Die Hoffnung auf deutliche Fortschritte bei der Legalisierung von Cannabis in den USA haätten die Werte von Aphria & Co beflügelt.Nun hätten sich auch einige Analysten zu Wort gemeldet - u.a. Neal Gilmer von Haywood Capital Markets. Er begrüße die jüngste Akquisition des Unternehmens: Aphria habe vor Kurzem den US-Bierbrauer SweetWater Brewing akquiriert, was den Eintritt in den US-Markt geebnet habe. Gilmer habe nicht zuletzt deswegen sein Kursziel von bislang 8,25 auf 12,25 USD erhöht.Irwin D. Simon, Vorstandsvorsitzender von Aphria, habe zuletzt erklärt: "Durch den Zusammenschluss wird sich unser Produktangebot weiter diversifizieren und es werden sich die Kundenreichweite sowie die Kundenbindung erhöhen."Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsenmedien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt. Die flatex Bank AG erhebt für den Handel in Finanzinstrumenten in der Regel von ihren Kunden Ordergebühren. Die flatex Bank AG hat mit Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach diese Institute den Status eines bevorzugten Partners von Hebelprodukten (Exchange Traded Products) haben und von ihnen emittierte Hebelprodukte durch die flatex Bank AG angeboten werden, die Kunden ohne oder mit reduzierten Ordergebühren handeln können. Die flatex Bank AG erhält in diesem Zusammenhang von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC Vergütungen für den Vertrieb dieser Finanzinstrumente.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aphria-Aktie: