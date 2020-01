NYSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

4,99 USD -8,44% (14.01.2020, 16:01)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

6,47 CAD -8,87% (14.01.2020, 16:01)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (14.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen habe im zweiten Quartal per Ende November 2019 einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD (Kanadischer Dollar) erzielt. Analysten hätten im Vorfeld jedoch lediglich mit einem Verlust von 0,02 CAD gerechnet. Im enstprechenden Vorjahreszeitraum habe noch ein Plus von 0,22 CAD je Aktie zu Buche gestanden. Der Umsatz sei im zweiten Quartal zwar im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 457% auf 120,6 Mio. CAD geklettert. Im Vergleich zum Vorquartal bedeute dies allerdings ein Minus von 4%. Analysten hätten außerdem mit 128,4 Mio. CAD auch hier etwas mehr erwartet.Die Aphria-Aktie habe im frühen Handel mit einem Minus von knapp 9% auf den Quartalsbericht reagiert. Der Wert habe sich von seinen Tiefstständen zunächst wieder etwas lösen können, sei dann aber erneut nach unten bewegt. Zwar sei leider die positive Überraschung bei Aphria ausgeblieben. Es handele sich hier jedoch nur um die Zahlen per Ende November. Das Geschäft mit Cannabis 2.0 habe in Kanada erst vor wenigen Wochen begonnen. Die nächsten Quartalszahlen dürften deswegen richtungsweisend werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:4,496 Euro -7,53% (14.01.2020, 16:14)