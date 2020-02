Börsenplätze Aphria-Aktie:



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Der kanadische Cannabisproduzent habe sich vor Kurzem eine Finanzspritze i.H.v. 100 Mio. CAD (Kanadische Dollar) gesichert. Wer der Geldgeber sei, habe Aphria nicht mitgeteilt. Das Unternehmen wolle die Mittel für die internationale Expansion nutzen. Der institutionelle Investor habe insgesamt 14,045 Mio. Einheiten zu je 7,12 CAD gekauft. Eine Einheit entspreche einer Aphria-Aktie und Bezugsrechten für 1,5 Aphria-Aktien. Diese könnten innerhalb von 24 Monaten zu einem Preis von 9,26 CAD asugeübt werden.Wirklich nötig habeAphria die Finanzspritze zwar nicht gehabt, ein zusätzliches finanzielles Polster könne allerdings gerade im Kampf gegen die Konkurrenz nicht schaden. Wie der CEO von Aphria, Irwin Simon, gegenüber BNN Bloomberg erklärt habe, sei der Schritt eigentlich nicht nötig, da man 600 Mio. Dollar in der Bilanz habe.Aphria komme immer besser voran. Die jüngsten Quartalszahlen, die die Erwartungen der Analysten leicht verfehlt hätten, hätten die Anleger mittlerweile verschmerzt. Wirklich wichtig würden ohnehin erst die folgenden Quartalsausweise, wenn auch die ersten kanadischen Cannabis-2.0-Verkäufe ersichtlich würden."Der Aktionär" zähle Aphria weiterhin zu den Favoriten im Cannabis-Sektor. Die Branche bleibe aber weiterhin höchst spekulativ, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2020)