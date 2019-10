Frankfurt-Aktienkurs Aphria-Aktie:

4,53 Euro -8,60% (16.10.2019, 17:32)



Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

4,55 Euro -7,34% (16.10.2019, 17:46)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

6,60 CAD -7,95% (16.10.2019, 17:47)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (16.10.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse des Analysten Neal Gilmer von Haywood Securities:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Neal Gilmer von Haywood Securities weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) aus.Aphria Inc. habe mit den Quartalszahlen die Erwartungen weitgehend getroffen. Die positive Kursreaktion sei eine Folge der bestätigten Guidance für das Fiskaljahr 2020 gewesen.Die Analysten von Haywood Securities sehen Aphria in einer guten Position, um dank Umsatzsteigerungen auf Basis von Cannabis 2.0 und der internationalen Einnahmen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres ein höheres EBITDA zu erwirtschaften.Im Zuge einer Reduzierung der Projektionen sei das Kursziel für die Aphria-Aktie von 14,50 auf 12,25 CAD reduziert worden. Analyst Neal Gilmer rät Anlegern den Titel beim derzeitigen Kursniveau zu akkumulieren.