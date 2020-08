In den USA sei gestern die Veränderung der Indexzusammensetzung des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) im Fokus gestanden. Aufgrund des Aktiensplits von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (-0,8%) werde im Index Platz für den SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP)-Konkurrenten Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) (+3,6%). Letzterer habe heute überraschend gute Quartalszahlen gebracht. Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) (-3,2%), Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) (-1,1%) sowie der Rüstungskonzern Raytheon Technologies (ISIN: US75513E1010, WKN: A2PZ0R, Ticker-Symbol: 5UR) (-1,5%) würden durch das Biotechunternehmen Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) (5,4%) sowie Honeywell (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, Ticker-Symbol: ALD, NYSE Ticker-Symbol: HON) (+3,2%) ersetzt.



Die Fluggesellschaft American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) (-2,2%) plane, sollte die Staatshilfe nicht verlängert werden, 17.500 Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub zu schicken sowie weitere 1.500 zu kündigen.



Der französische Luxuskonzern LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) und die US-Juwelierkette Tiffany (ISIN: US8865471085, WKN: 872811, Ticker-Symbol: TIF) (-4%) würden die Übernahme i.H.v. USD 16,2 Mrd. um weitere drei Monate verschieben, nachdem am 24. August kein Abschluss der Transaktion habe erzielt werden können. (26.08.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Ant Group, der Finanzarm des chinesischen Online-Händlers Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA), kündigte am Dienstag einen Börsengang in Hongkong und in Shanghai, wo es im NASDAQ-ähnlichen STAR Index aufgenommen werden würde, an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Börsegang solle mehr als USD 20 Mrd. an Kapital bringen.