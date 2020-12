Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Ausklang der vergangenen Handelswoche zeigten sich Anleger sowohl in Europa als auch in den USA von ihrer vorsichtigen Seite, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Auftakt zur neuen Handelswoche hingegen verlaufe gemischt. Während die asiatischen Börsen uneinheitlich notieren würden, würden die europäischen vorbörslichen Indikatoren auf einen Handelsstart leicht über den Freitags-Schlusskursen hindeuten.Am Rohstoffmarkt sei Öl weiterhin gefragt. Der Brent-Future habe zuletzt das siebte Wochenplus in Folge verbucht. Der Goldpreis habe zuletzt ebenfalls profitieren und etwas zulegen können. (14.12.2020/ac/a/m)