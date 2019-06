Da sich die Governance-Standards mittlerweile auf breiter Front verbessert hätten, würden die Experten neben den Märkten in Hongkong und Singapur zunehmend auch in den asiatischen Schwellenländern nach Gelegenheiten Ausschau halten. Dabei würden sie Indiens Potenzial bereits seit langem positiv einschätzen, hätten zudem aber auch ihr Engagement am Markt für chinesische A-Aktien auf selektiver Basis erhöht.



Es sei nicht länger erforderlich, in Hongkong notierte Aktien als Ersatzwerte heranzuziehen, um am Wachstum in China zu partizipieren. Darüber hinaus hätten die Experten von Aberdeen Standard Investments auch von Engagements in Singapur - die als Zugang zu den wachstumsstärkeren südostasiatischen Volkswirtschaften gedient hätten - in direkte Positionen an Märkten wie Indonesien umgeschichtet.



Was Indien und China gemeinsam hätten, seien eine große Bevölkerung und eine wachsende Mittelschicht. Die steigenden Löhne dürften den Binnenkonsum ankurbeln und so zur Unabhängigkeit und Widerstandsfähigkeit der beiden Märkte gegen externe Faktoren wie Handelskonflikte oder US-Zinserhöhungen beitragen. Daher würden die Experten von Aberdeen Standard Investments tendenziell Unternehmen mit Bezug zur Binnennachfrage bevorzugen, wodurch sich ein Exposure zu strukturellen Wachstumsthemen aufbauen lasse, die auch künftig weiter Bestand haben dürften.



Dennoch seien die Experten von Aberdeen Standard Investments fundamentale Stock-Picker, keine thematischen Investoren. Bei der Analyse der Wachstumsaussichten eines Unternehmens würden sie zusätzlich zwar auch den Branchenausblick berücksichtigen. Unsere Portfolioengagements konzentrieren sich aber auf Bereiche, in denen wir aus unserer Sicht interessante Unternehmen ausgemacht haben, so die Experten von Aberdeen Standard Investments.



Die Experten würden dabei Unternehmen mit Preissetzungsmacht und starken Cashflows bevorzugen, die Zugang zu schnell wachsenden Schwellenmärkten bieten würden, an denen sie über umfangreichen Spielraum für Expansionen verfügen würden. Dem liegt unsere seit langem bestehende Überzeugung zugrunde, dass die strukturellen Treiber, das Wachstum in Asien auch in Zukunft beflügeln werden, so die Experten von Aberdeen Standard Investments.







London (www.aktiencheck.de) - Hugh Young, Head of Asia Pacific bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert die Anlagechancen für wachstumsorientierte Investoren in Asien.Die Themen, die Anleger derzeit am meisten beschäftigen würden, seien die Verlangsamung der Weltwirtschaft, Verzerrungen durch populistische Politik sowie die potenziellen Auswirkungen eines echten Handelskrieges. Da sich die Zinsen selbst nach zehn Jahren der geld- und fiskalpolitischen Interventionen immer noch auf sehr niedrigen Niveaus bewegen würden, sei es nur zu verständlich, dass höhere Renditen und Abwärtsschutz nach wie vor ganz oben auf der Wunschliste der Anleger stünden.Es verwundere allerdings, dass sich nicht mehr Anleger bei der Suche nach Lösungen für diese Probleme Richtung Asien orientieren würden. Immerhin weise die Region weltweit das stärkste Wachstum auf. Innerhalb von 30 Jahren dürfte Prognosen zufolge mehr als die Hälfte des Weltwirtschaftswachstums allein auf China und Indien entfallen.