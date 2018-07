- Der Umbau von Chinas Wirtschaft zu einem hybriden System sei mit einer immensen Geschwindigkeit erfolgt. Der nationale Regulierungsrahmen habe damit nicht Schritt halten können und entspreche auch heute noch nicht internationalen Standards.



- Da der Weg zu einer Börsennotierung im Inland beschwerlich und kompliziert sei, hätten sich einige chinesische Unternehmen stattdessen für ein Listing an einer ausländischen Börse entschieden.



- Vielen der analysierten Firmen mangele es an transparenten internen Strukturen. Das bedeute eine erhöhte Gefahr der missbräuchlichen Verwendung der Mittel, die von den Aktionären bereitgestellt würden.



- Die chinesische Geschäftskultur beruhe auf wechselseitigem Vertrauen, das durch tiefe persönliche Beziehungen - Guanxi - aufgebaut werde. Schriftliche Verträge und Vereinbarungen, die zwischen den Beteiligten ausgehandelt würden, würden eher eine untergeordnete Rolle spielen.



- Kulturelle und regulatorische Faktoren könnten bewirken, dass Minderheitsaktionäre in China einen schwächeren Schutz genießen würden.



Mike Kerley, Director of Pan-Asian Equities und Fondsmanager, habe gesagt: "Wesentliche Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen sind Teil des normalen Geschäftslebens in China, im staatlichen ebenso wie im privaten Sektor. Wer eine fundierte Anlageentscheidung treffen will, sollte den Charakter dieser Geschäfte kennen und wissen, welche Leistungen und Gegenleistungen damit verbunden sind und ob die Minderheitsaktionäre und ihre Interessen angemessen berücksichtigt werden." (25.07.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Janus Henderson Investors veröffentlicht heute den dritten Teil seiner Serie "Signals and Smokescreens" zum Thema Geldanlage in China.Im Kapitel "Material and related-party transactions" ("Wesentliche Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen") werde erörtert, wie lokale Strukturen und das unternehmerische Handeln von Unternehmen analysiert werden könnten, um die tatsächlichen Absichten der Mehrheitsaktionäre eines Unternehmens herauszufinden.Im Rahmen der "Signals and Smokescreens"-Studie seien mehr als 50 chinesische Firmen untersucht worden. Bei mehr als der Hälfte habe sich herausgestellt, dass Minderheitsaktionäre bei wesentlichen Transaktionen benachteiligt worden seien - rund ein Drittel der Transaktionen habe zwischen verbundenen Parteien stattgefunden.Die wichtigsten Punkte: