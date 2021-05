Inlandsnachfrage und Rohstoffpreise würden risikobehaftet bleiben



Einige Risiken würden jedoch bestehen bleiben: Ein Nachlassen der Inlandsnachfrage würden die Finanzvorstände als größte Gefahr für die Konjunktur sehen. Hinzu kämen neue Gefahren, etwa steigende Rohstoffkosten, die Unternehmen wohl auch noch in den nächsten zwölf Monaten begleiten würden. Für die Zeit nach der Pandemie würden die deutschen CFOs klar auf Wachstum über Produktinnovationen, Kundenfokus und digitale Transformation setzen. Dafür würden sie bereits jetzt ihre Strategien anpassen - zwar liege die Priorität weiterhin auf Kostensenkungen, aber der Fokus rückt definitiv in Richtung expansiverer Strategien. Hinzu komme das Thema Nachhaltigkeits-Reporting, das zunehmend seinen Weg auf die Agenden deutscher wie auch europäischer Finanzvorstände gerückt sei.



Erholung auch in Europa



Ein ähnliches Bild biete sich in der Eurozone: Fast alle großen europäischen Länder seien optimistischer eingestellt als im Herbst 2020. Hier falle vor allem Großbritannien auf, wo aufgrund der schnell voranschreitenden Impfkampagne wieder Optimismus vorherrsche: Knapp 80 Prozent der britischen CFOs würden die derzeitigen Geschäftsaussichten positiver beurteilen im Vergleich zu vor drei Monaten. Insgesamt würden sich in Europa bereits zwei Drittel der Finanzvorstände auf die Zeit nach der Pandemie fokussieren; lediglich 16 Prozent würden sich noch in der Erholungsphase befinden und nur 14 Prozent seien weiterhin im Krisenmodus. Deutsche Unternehmen stünden somit der eigenen Einschätzung nach etwas positiver da als der europäische Durchschnitt. Das spiegele sich auch in den Umsatzerwartungen der CFOs wider: Während zwei Drittel der deutschen Finanzvorstände die Rückkehr zum Vorkrisenniveau bereits für 2021 erwarte seien es in Spanien und Italien jeweils nur rund die Hälfte.



Positive Signale bei europäischer Einstellungs- und Investitionsbereitschaft



Die generell guten Geschäftsaussichten in Europa würden sich auch in der Investitions- und Einstellungsbereitschaft zeigen, die in allen 19 Ländern in den nächsten zwölf Monaten optimistisch gesehen werde. Positive Nachrichten auch für die europäischen Arbeitsmärkte: Knapp 40 Prozent der befragten Großunternehmen in der Eurozone wollten in den nächsten zwölf Monaten mehr Beschäftige einstellen, nur knapp ein Fünftel der CFOs plane mit Beschäftigungsrückgängen. Außerhalb der Eurozone wollten vor allem CFOs im Vereinigten Königreich auf Grundlage der besonders positiven Geschäftsaussichten in den kommenden zwölf Monaten mehr investieren und die Beschäftigung erhöhen.



Viele Finanzvorstände würden Krise für Neuausrichtung und Digitalisierung nutzen



Die Pandemie sei im letzten Jahr das beherrschende Thema in Deutschland und der Welt gewesen, und die Auswirkungen hätten nicht alle Unternehmen und Sektoren mit gleicher Wucht getroffen. Während einige Branchen vor beispiellosen Herausforderungen stünden und die betroffenen Unternehmen ihre Geschäftsmodelle grundlegend überarbeiten müssten, seien andere weit weniger betroffen oder würden sogar von der neuen Lage profitieren. Wie also habe sich die Corona-Krise auf die CFO-Agenda und die Finanzfunktion ausgewirkt? Die Antworten der befragten CFOs würden zeigen, dass bei den meisten Unternehmen Priorität auf die Neuausrichtung des Steuerungssystems und die Optimierung der Planungs- und Forecasting-Prozesse gelegt hätten; knapp zwei Drittel der Finanzfunktionen etwa hätten die Cashflow-basierte Steuerung erfolgreich gestärkt.



"Ein gutes Drittel der Finanzfunktionen hat die Gelegenheit genutzt, um sich gegenüber den Geschäftsbereichen stärker zu positionieren, sei es bei der Akzeptanz als Partner in der Krise oder auch bei der Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Gesamtunternehmens", sage Rolf Epstein, Partner Deloitte und Leiter des CFO Program. "Sehr bemerkenswert ist, dass ein gutes Drittel der Studienteilnehmer angibt, die Digitalisierung der eigenen Funktion signifikant vorangetrieben zu haben. Nur wenige Unternehmen waren in der Krise gezwungen, die Kosten der Finanzfunktion in erheblichem Umfang zu reduzieren. Es hat uns überrascht zu sehen, dass die überwiegende Mehrheit der befragten CFOs im Rahmen der Unternehmensplanung nicht stärker auf einen Zero-based-Ansatz umgestellt hat." (20.05.2021/ac/a/m)





