Wien (www.aktiencheck.de) - Bitcoin boomt - und auch andere Kryptowährungen profitieren derzeit von einer verstärkten Nachfrage der Anleger nach dem digitalen Geld, so die Experten von "FONDS professionell".Es sei zwar durchaus möglich, dass sich einige Kryptowährungen im Preis noch einmal verdoppeln würden. Genauso wahrscheinlich seien aber Schwankungen nach unten. "In der Zeit des raketenartigen Aufstiegs des Bitcoin gab es immer wieder Kurskorrekturen von über 80 Prozent vom Hoch", sage Urban. Anleger sollten deshalb vorsichtig bleiben. "Kryptowährungen können im Moment noch kein Ersatz für Währungs- oder Edelmetallanlagen sein", sage der Vermögensprofi. Das liege nicht zuletzt auch an der Zurückhaltung der Zentralbanken bezüglich der Regulieren der Währungen. Früher oder später würden diese jedoch Regulierungsmaßnahmen ergreifen."Welche der vielen neu geschaffenen Kryptowährungen zum neuen Weltgeld aufsteigt - oder ob dies überhaupt passiert - ist nicht entschieden", sage Urban. Seiner Meinung nach seien Gold und hochliquide Aktien von marktführenden Konzernen die bessere Alternative, um das eigenen Vermögen anzulegen. Das sei im Zweifel auch besser für die Nerven der Anleger. (12.05.2021/ac/a/m)