Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

79,10 EUR -0,68% (24.06.2019, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

79,03 EUR -0,29% (24.06.2019, 16:49)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (24.06.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) zu kaufen.Anheuser-Busch InBev habe den Absatz in den Schwellenländern bereinigt um Kalendereffekte ausweiten können, während die Nachfrage auf vielen etablierten Märkten schwach geblieben sei. Im größten Einzelmarkt USA scheine es aber nach einem mehrjährigen Anpassungsprozess wahrscheinlich, ab H2 wieder Marktanteile zu gewinnen. Die Weltmarken hätten sich auch in rezessiven Märkten behaupten und den Umsatz um 8,5% ausweiten können, außerhalb ihrer Kernmärkte sogar um 14%.Bei mehreren Nahrungsmittelherstellern hätten Sondereffekte den Jahresauftakt überlagert. In H2 dürften sich die Wachstumskräfte stärker etablieren, gestützt von einer niedrigen Vorjahresbasis. Sowohl Nestlé als auch Danone würden davon ausgehen, dass das organische Wachstum dann wieder auf den kommunizierten Wachstumspfad zurückschwenke. Neben Basiseffekten helfe jetzt zusätzlich die mögliche Zinswende in den USA. Nachdem deren Notenbank signalisiert habe, die Zinspolitik zu lockern, wachse die Wahrscheinlichkeit, dass sich die finanzielle und wirtschaftliche Lage vieler Schwellenländer dank höherer Kapitalzuflüsse deutlich erhole. Die Sektoreinschätzung des Analysten laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Anheuser-Busch InBev-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde bei EUR 88,00 gesehen. (Analyse vom 21.06.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Anheuser-Busch InBev N.V.": Keine vorhanden.Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie: