Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

87,12 EUR -4,51% (26.07.2018, 19:22)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (26.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF).Die Q2-Zahlen seien im Gegensatz zu denen des Vorquartals mehrheitlich, insbesondere auf organischer Basis (Umsatz: +4,7% y/y; Q1 2018: +4,7% y/y), hinter der Analysten-Erwartung (+5,8% y/y) zurückgeblieben. Jedoch auch der berichtete Umsatz (-1,2% y/y auf 14,01 Mrd. USD) habe seine Prognose (14,35 Mrd. USD) leicht verfehlt. Als erfreulich werte er die weitere Verbesserung der Profitabilität. Für 2018 habe das Unternehmen erwartungsgemäß keinen konkreten Ausblick gegeben, habe sich jedoch nach wie vor zuversichtlich gezeigt und erwarte einen deutlichen Anstieg von Umsatz und EBITDA.Der Analyst senke seine Prognosen für 2018 (u.a. EPS berichtet: 4,70 (alt: 4,83) USD; EPS bereinigt: 4,94 (alt: 5,05) USD) und 2019 (u.a. EpS berichtet/bereinigt: 5,54 (alt: 5,68) USD) leicht. Er halte aber trotz der leicht unter seinen Erwartungen liegenden Q2-Zahlen an seiner positiven Einschätzung zu dem Wertpapier fest und sehe keine nachhaltige Verschlechterung des Sentiments.Bei einem Kursziel von 105,00 (alt: 98,00) Euro bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die ABInBev-Aktie. Sie notiere infolge der Zahlenveröffentlichung heute schwach. Ein Belastungsfaktor für die Kursentwicklung bleibe die schwache Entwicklung in den USA. (Analyse vom 26.07.2018)Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:87,20 EUR -4,21% (26.07.2018, 17:35)