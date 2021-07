Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

54,94 EUR -5,46% (29.07.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

55,29 EUR -4,46% (29.07.2021, 21:30)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (29.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die weltgrößte Bierbrauer Anheuser-Busch Inbev habe sich im zweiten Quartal zwar kräftig von der Corona-Krise erholt. Wegen hoher Rohstoffkosten und stark gestiegener Marketingausgaben sei das operative Ergebnis aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. An der Börse habe die Anheuser-Busch-Aktie am Donnerstag deutlich nachgegeben.Wie der Konzern mitgeteilt habe, sei der Umsatz aus eigener Kraft im Q2 um 28 Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar geklettert. Gleichzeitig sei das EBITDA um 31 Prozent auf rund 4,8 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten hätten zuvor jedoch einen Zuwachs von 35 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar erwartet und Erlöse in Höhe von 13,2 Milliarden Dollar.Die steigenden Rohstoffkosten könnten dem Konzern beim geplanten Abbau der Schulden einen Strich durch die Rechnung machen, so habe eine der Sorgen unter den Investoren gelautet. In den ersten sechs Monaten habe die Nettoverschuldung im Vergleich zum Jahresende 2020 schon mal leicht auf 83,4 Milliarden Dollar angezogen. Das sei ungefähr das 4,4-fache des auf das Jahr hochgerechneten operativen Gewinns. Angestrebt werde hier ein Wert von 2,0.An der Börse seien die Zahlen gar nicht gut angekommen: Die Anheuser-Busch-Aktie sei am Dienstag um 4,8 Prozent auf 65,39 Dollar in die Tiefe gerauscht. Damit sei die Aktie unter die 200-Tage-Linie bei 67,53 Dollar gefallen und habe ein Verkaufssignal generiert. Auf dem Weg nach unten würden nun die horizontale Unterstützung bei 62,46 Dollar sowie die 60-Dollar-Marke in den Fokus rücken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link