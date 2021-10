Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev SA/NV:



Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) ist eine der größten Brauereien weltweit. Das Produktportfolio des Konzerns beinhaltet über 500 Marken wie beispielsweise Budweiser®, Corona®, Stella Artois®, Beck’s®, Leffe®, Pilsner Urquell, Hoegaarden®, Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske® und Jupiler®. Mit Produktionsstätten und Niederlassungen in Europa, Asien-Pazifik, Mexiko, Nordamerika und Lateinamerika ist der Konzern international aktiv. (29.10.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) fest.Nachdem die Analysten der Raiffeisen Bank International AG bereits zu Jahresbeginn ihre optimistische Sicht auf den Brauerei-Riesen betont hätten, scheine nun, nach monatelanger Durststrecke, endlich Bewegung in den Kurs der AB InBev-Aktie zu kommen.Im jüngsten Zahlenwerk zum abgelaufenen 3. Quartal weise der Konzern einen Anstieg des globalen Absatzvolumens um +3,4% auf 152 Mio. Hektoliter aus. Darin enthalten seien ein Plus von +2,8% beim Biervolumen und ein Wachstum von +7,8% bei Nicht-Bier-Getränken. Die Umsätze seien um 7,9% auf über EUR 14 Mrd. gestiegen und hätten damit über den Erwartungen des Analystenkonsens gelegen (EUR 13,6 Mrd.). Sowohl das abgesetzte Volumen als auch die Umsätze seien damit sogar über die 2019-Niveaus gestiegen.Die Umsatzanstiege seien allen voran auf die Emerging Markets-Regionen und Europa zurückzuführen, wo Lockerungen der Corona-Maßnahmen und steigende Impfraten den Konsum angekurbelt hätten. Teilweise starke Rückgänge habe es hingegen in den USA gegeben, aber auch in China, wo sich die Lieferkettenprobleme am stärksten niedergeschlagen hätten. Das normalisierte EBITDA sei um +3,0% auf EUR 5 Mrd. gestiegen und habe damit ebenfalls die Konsensschätzungen in der Höhe von EUR 4,9 Mrd. übertroffen.Im Zuge der Ergebnisse zum 3. Quartal habe der Hersteller von Budweiser, Corona und Stella Artois auch den Jahresausblick 2021 angehoben. Im Konzern werde nun von einem EBITDA-Anstieg um 10% bis 12% ausgegangen, während zuvor ein Wachstum von 8% bis 12% prognostiziert worden sei. Der Konsens gehe aktuell von einem Anstieg von rund 9,5% aus.Der Blick auf den Markt für alkoholische Getränke und die Fundamentaldaten von AB InBev würden zeigen, dass das Unternehmen äußerst solide aufgestellt sei. Zwar könne auf globaler Ebene eine Abkehr von alkoholischen Getränken nicht geleugnet werden, speziell im Hinblick auf das Biersegment sei jedoch eine differenzierte Betrachtung notwendig. Während der Bierkonsum in Europa seit Jahren rückläufig sei und sich in den USA mittlerweile gar auf dem tiefsten Stand seit dem Jahr 1965 befinde, sei abseits der westlichen Industrienationen ein gegenläufiger Trend zu beobachten. AB InBev, dessen Umsätze zu mehr als 50% aus Emerging Markets-Regionen stammen würden, sei hierbei ausgezeichnet positioniert - allen voran in den weiterhin wachsenden Regionen Mittel- und Südamerikas.Der Markt in Europa und in den USA sei aufgrund des zurückgehenden Bierkonsums hart umkämpft. Aber auch in diesem Fall sähen die Analysten der Raiffeisen Bank International AG Anheuser-Busch InBev aufgrund seiner beachtlichen Margen, der etablierten Marken und des guten Produktmix im Peer-Group-Vergleich gut gerüstet.Wunderpunkt bleibe weiterhin die Kombination aus Cashflow-Missmatch und hoher Verschuldung. Nicht nur, dass der Verschuldungsgrad deutlich über dem Industriemedian liege, der Großteil der Verschuldung sei in Hartwährung denominiert, wohingegen wie oben erwähnt ein bedeutender Teil der Cashflows aus Schwellenländern stamme. Wechselkursschwankungen könnten dadurch immer wieder Gegenwind verursachen. Zumindest der hohe Verschuldungsgrad habe zuletzt aber merklich reduziert werden können. Mit einer Nettoverschuldung/Eigenkapital-Verhältnis von 1,32 liege AB InBev zwar immer noch deutlich über dem in der Industrie üblichen Verhältnis von 0,70. Unter Berücksichtigung, dass das Verhältnis im Dezember 2020 noch bei 1,45 und im Juni 2020 bei 1,88 gelegen habe, sei jedoch eine erfreuliche Tendenz zu erkennen.AB InBev handle im Vergleich zur eigenen Historie weiterhin auf Niveaus, die eine deutliche Unterbewertung implizieren würden. Beziehe man sich auf den Zeitraum der letzten 15 Jahre, so liege die Aktie 12% unter dem eigenen Median (KGV). Noch deutlicher kämen die niedrigen Bewertungslevels im Vergleich zum breiten Aktienmarkt zum Ausdruck. Während AB InBev historisch mit einer Prämie von rund 20% gegenüber dem S&P 500 gehandelt worden sei, liege das aktuelle KGV knapp 30% darunter.Das sich verändernde Konsumverhalten in den westlichen Industrienationen, weg von alkoholischen Getränken im Allgemeinen und Bier im Speziellen hin zu nicht- bzw. geringalkoholischen Erfrischungen, stelle die Branche vor immense Herausforderungen. AB InBev sei aus Sicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG sowohl in der Breite als auch in der Tiefe gut genug aufgestellt, um die Kundenbedürfnisse bedienen zu können, wenngleich der Konzern im letztgenannten Segment noch unterrepräsentiert sei. Die jüngsten Kommentare des Managements im Hinblick auf die Umsatzzahlen im Bereich "Beyond Beer" würden jedoch optimistisch stimmen. Die Fundamentaldaten wirken robust und auch die Ambitionen zum Schuldenabbau scheinen Früchte zu tragen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Für den aktuellen Preis sei weiterhin ein äußerst solides Unternehmen zu haben, dessen Aktienkurs aus Sicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG den tatsächlichen Wert nicht widerspiegele.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher seine Kaufempfehlung und bestätigt das Kursziel von EUR 74,00 für die Anheuser-Busch InBev-Aktie. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher nicht nur die eigene Historie berücksichtige, sondern basierend auf KGV-Multiples für das Jahr 2022 eine historischen Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt und zum Sektor beinhalte. (Analyse vom 29.10.2021)