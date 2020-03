Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

39,73 EUR +2,02% (31.03.2020, 11:39)



Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

39,11 EUR +1,31% (31.03.2020, 11:53)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (31.03.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF).ABInBev habe den am 27.02. veröffentlichten Ausblick für 2020 zurückgezogen. Dieser habe einen Anstieg des bereinigten EBITDA (organisch) um 2% bis 5% (2019: +2,7%) y/y vorgesehen. Für das Q1 2019 habe der Brauereikonzern dabei mit einem deutlichen EBITDA-Rückgang von rund 10% y/y gerechnet. Die Rücknahme des Ausblicks habe ABInBev mit der deutlichen Zunahme der Belastungen durch die Ausbreitung von Covid-19 (staatliche Restriktionen) seit dem 27.02.2020 begründet. Auf einen neuen Ausblick habe ABInBev verzichtet.Darüber hinaus kooperiere der Konzern nach eigenen Angaben mit den australischen Wettbewerbsbehörden, um die notwendigen Genehmigungen für den im Juli 2019 vereinbarten Verkauf der australischen Tochter Carlton United Breweries für 16 Mrd. AUD (entspreche rund 11 Mrd. USD) an die Asahi Group zu erhalten und den Verkauf im zweiten Quartal 2020 abschließen zu können.Lusebrink reduziere seine EPS-Prognosen für 2020 (berichtet: 2,97 (alt: 4,29) USD; bereinigt: 3,00 (alt: 4,31) USD) und 2021 (berichtet/bereinigt: 3,61 (alt: 4,67) USD) deutlich. Die ABInBev-Aktie habe in den letzten Wochen (1 Monat: -23%) deutlich nachgegeben.