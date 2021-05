Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

62,36 EUR +6,22% (06.05.2021, 18:24)



XETRA-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

61,73 EUR +5,02% (06.05.2021, 17:35)



Euronext Brüssel-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

61,74 EUR +5,20% (06.05.2021, 17:39)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext Brüssel-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



NASDAQ OTC-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (06.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Durst nach Bier sei wieder da. Anheuser-Busch InBev könne die Volumsabsätze über das Vorkrisenniveau steigern und blicke optimistisch in die Zukunft.Anheuser-Busch InBev habe einen soliden Start ins Jahr 2021 vermeldet und könne in den meisten Schlüsselmärkten Marktanteilsgewinne vorweisen. Der Konzern verbuche ein Umsatzwachstum in der Höhe von 17,2%, das sich aus einem Volumenwachstum von 13,3% und einem Wachstum des Umsatzes pro Hektoliter von 3,7% zusammensetze. Die Analystenerwartungen seien damit deutlich übertroffen worden. Der Konsens sei von einem organischen Umsatz- und Volumenwachstum von 8,7% bzw. 7,3% ausgegangen.Verglichen mit dem Niveau vor der Pandemie im ersten Quartal 2019, habe Anheuser-Busch InBev ein Volumenwachstum von 2,8% erzielt, was im Kontext der anhaltenden COVID-19-bedingten Auswirkungen, wie zum Beispiel Einschränkungen in Europa und einem einmonatigen Verkaufsverbot für Alkohol in Südafrika, durchaus als beachtlich einzustufen sei. Das solide Umsatzwachstum habe zu einem EBITDA-Anstieg von 14,2% geführt. In einem Umfeld, dass von Wechselkurseffekten und Gegenwind bei Rohstoffpreisen geprägt sei, würden sich der gute Markenmix und die anhaltende Kostendisziplin bezahlt machen.Im Konzern werde erwartet, dass das normalisierte EBITDA im Gesamtjahr zwischen 8% und 12% wachsen werde und dass das Umsatzwachstum durch eine gesunde Kombination aus Volumen und Preis sogar über dem EBITDA-Wachstum liegen werde.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von Anheuser-Busch InBev lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 06.05.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.