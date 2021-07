Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (29.07.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer und Christian Hinterwallner, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) unter die Lupe.ABInBev könne von dem Momentum des letzten Quartals profitieren und lege wieder solide Zahlen vor. Der Brauerei-Konzern habe im abgelaufenen Quartal von den erfolgten Öffnungsschritten in der Gastronomie- und Freizeitwirtschaft profitiert.Das Unternehmen habe ein Umsatzwachstum in der Höhe von 27,6% verbucht, das sich aus einem Volumenwachstum von 20,8% und einem Wachstum des Umsatzes pro Hektoliter von 5,8% zusammensetze. Die Analystenerwartungen seien damit leicht übertroffen worden. Der allgemeine Konsens sei von einem organischen Umsatz- und Volumenwachstum von 25,2% bzw. 19,6% ausgegangen.Das solide Umsatzwachstum habe zu einem EBITDA-Anstieg von 31% geführt. In einem Umfeld, dass von Wechselkurseffekten und Gegenwind bei Rohstoffpreisen geprägt sei, würden sich der gute Markenmix und die anhaltende Kostendisziplin bezahlt machen.Im Konzern werde weiterhin erwartet, dass das normalisierte EBITDA im Gesamtjahr zwischen 8% und 12% wachsen werde und dass das Umsatzwachstum durch eine gesunde Kombination aus Volumen und Preis sogar über dem EBITDA-Wachstum liegen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity