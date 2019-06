Paris (www.aktiencheck.de) - Goldener Juni - zumindest bisher: Schließlich hat der Goldkurs seit Monatsanfang knapp 5 Prozent an Wert zugelegt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Eine solch kräftige Preissteigerung in so kurzer Zeit sei für Gold eher ungewöhnlich. Fundamentale Daten könnten die Rally nicht wirklich erklären. Vielmehr dürfte der Goldkurs von der Stimmung der Investoren bestimmt worden sein. Und die scheine demzufolge äußerst angespannt zu sein, stehe das Edelmetall bei Investoren doch vor allem in besonders turbulenten Phasen hoch im Kurs. Und wenn es derzeit an etwas nicht mangele, dann seien es Krisenherde. Zwar könne es der eine oder andere Anleger schon nicht mehr hören beziehungsweise lesen, doch Fakt sei: Der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China habe nach wie vor das Potenzial, die Weltwirtschaft in eine schwere Krise zu stürzen. Hinzu kämen der weiterhin ungewisse Brexit-Ausgang, das kriselnde Euro-Mitglied Italien und die Spannungen zwischen den USA und Iran, die mit den jüngsten, aber zum aktuellen Zeitpunkt noch ungeklärten, Angriffen auf zwei Öl-Frachter im Golf von Oman wohl nicht gerade an Ruhe gewinnen dürften.



Sollten die globalen Krisenherde weiter köcheln, könnte Gold durchaus noch Luft nach oben haben. Würden sich darüber hinaus die Anzeichen einer möglichen FED-Leitzinssenkung - wie von einigen Experten erwartet - verdichten, könnte dies dem schimmernden Edelmetall einen zusätzlichen Schub verleihen. Im Umkehrschluss bedeute das aber auch: Beruhige sich die globale wirtschaftspolitische Lage wieder und senke die FED die Zinsen nicht, könnte Gold auch wieder an Glanz verlieren. (Ausgabe vom 14.06.2019) (17.06.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



