Der Renditeanstieg könne als Vorzeichen einer früher oder später notwendigen Normalisierung des durch die EZB-Aktionen überlagerten Anleihemarktes angesehen werden. Damit stelle sich die Frage nach dem Potenzial des Zinsanstiegs. Wo müsste die Rendite liegen, wenn die EZB den Krisenrettungsmodus beende?



Im Fall der Bundesanleihen seien die wesentlichen Komponenten für die Zusammensetzung der Rendite die Kompensation des Anlegers für das Inflations- und das Zinsänderungsrisiko. Steigende Inflation verwässere die nominale Rendite, Zinsanstiege würden die Kurse der Anleihen fallen lassen, also müsse ein Anleger durch einen entsprechenden Ertrag kompensiert werden. Setze man das Inflationsrisiko gleich der aktuellen Verbraucherpreissteigerung von etwa 1,5% und preise man das mögliche Zinsänderungsrisiko ein, in dem man den Vergleichswert aus den USA betrachte (ca. 0,5% als Differenz zwischen der Rendite einer zehnjährigen US-Staatsanleihe und der US-Inflation), dürfte ein realistischer Wert der Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe derzeit bei mindestens 2% p.a. liegen.



Bei einer weniger expansiv ausgerichteten Geldpolitik der EZB werde sich die Rendite daher mittelfristig an diesen Wert annähern. Als wichtige Variable zur Entwicklung der Renditen am Anleihenmarkt werde demzufolge insbesondere auch die konjunkturelle Lage des Europäischen Währungsraums als Treiber der Inflationserwartungen eine Rolle spielen. Da diese so positiv aussehe, würden deutsche Bundesanleihen als sicherer Hafen in Krisenzeiten an Stellenwert verlieren. Das untermauere das Zinssteigerungspotenzial. Der seit Jahresanfang zu beobachtende Anstieg der Renditen könnte sich also als übergreifender Trend herausstellen, der mit einem möglichen Laufzeitende des Kaufprogramms der EZB Ende September diesen Jahres weiter an Fahrt aufnehmen dürfte.



Dass Aktienkurse auch einmal deutlich fallen könnten, hätten wohl viele Anleger angesichts der fast linear steigenden Notierungen seit September 2017 schlicht verdrängt. Umso heftiger habe die jüngste Korrektur für einen schnellen Anstieg des Angstniveaus gemessen am DAX-Volatilitätsindex VDAX-New gesorgt, der innerhalb weniger Tage auf 20 Punkte angestiegen sei. Diese Entwicklung lasse für die kommenden Wochen hoffen. Auch wenn sich an einen schnellen und heftigen Kursverlust über das Auslösen von Stopp-Loss-Orders zur Kurssicherung noch eine weitere kurzfristige Abwärtsbewegung anschließen könne, sei ein deutlicher Anstieg der Volatilität ein gutes Zeichen. Viele hätten sich offensichtlich bereits in einem Anflug von Panik von Positionen getrennt, um aufgelaufene Gewinne zu sichern. Diese Anleger würden aber mangels guter Alternativen früher oder später wieder an den Markt zurückkehren müssen.



Eines dürfe man nicht vergessen: Zwischenzeitliche Korrekturen um 10% bis 15% seien an den Aktienbörsen keine Seltenheit. Es sei gut möglich, dass genau so eine Entwicklung bevor stehe.



Danach sollten die Kurse sich aber relativ schnell wieder erholen. Dafür spreche ebenfalls die gute konjunkturelle Verfassung der globalen Ökonomie. Selten habe es weltweit einen so synchronen Aufschwung wie derzeit gegeben, wovon insbesondere exportorientierte deutsche und europäische Unternehmen profitieren würden. Die US-Konjunktur habe durch die Steuerreform neues Futter erhalten und dürfte noch bis mindestens 2019 expandieren. Sogar einige deutsche und europäische Unternehmen würden von den niedrigeren Steuersätzen profitieren und hätten ihre Gewinnprognosen angehoben.



In Deutschland würden Ökonomen derzeit sogar von einem Goldlöckchen-Szenario, also der bestmöglichen Verfassung einer Volkswirtschaft sprechen. Neben einem ordentlichen Wirtschaftswachstum und einer moderaten Inflation gebe es nahezu eine Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt und relativ niedrige Zinsen. Zudem seien die Preise von Aktien, Immobilien und anderen Anlagen gestiegen, wodurch der Konsum untermauert werde. Der hohe Auslastungsgrad der Unternehmen sorge für anziehende Ausrüstungsinvestitionen. Sobald sich die neue Bundesregierung gefunden habe, dürften auch von staatlicher Seite fiskalische Impulse das Wachstum ankurbeln.



Idealtypisch werde eine Goldlöckchen-Ökonomie von einer Phase der Überhitzung abgelöst, die tatsächlich von einigen Wirtschaftsforschungsinstituten bereits prognostiziert werde. Sollte es dazu kommen, stehe den Aktienmärkten noch ein weiterer Anstieg bevor. Neue Rekordniveaus im weiteren Jahresverlauf seien nicht unwahrscheinlich. (05.02.2018/ac/a/m)







