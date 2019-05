London Stock Exchange-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

19,82 GBP +2,37% (03.05.2019)



ISIN Anglo American-Aktie:

GB00B1XZS820



WKN Anglo American-Aktie:

A0MUKL



Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

NGLB



London Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAUKF



Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (06.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF).Die Rohstoffproduktion des Anglo American-Konzerns sei in Q1um 6% y/y gesunken. Die Preisentwicklung der einzelnen Rohstoffe sei uneinheitlich gewesen, während die für den Konzern relevanten Währungen mehrheitlich gegenüber dem US-Dollar abgewertet hätten. Die Produktionsziele für das Gesamtjahr 2019 (würden bezogen auf den Mittelwert keine eindeutige Tendenz y/y implizieren) seien durchweg bestätigt worden. Die Zielerreichung liege nach dem Auftaktquartal zwischen 18% und 26% (bezogen auf den Mittelwert der Guidance).Die Konjunktur-Frühindikatorenindices für die OECD würden zwar nach wie vor ein nachlassendes Wachstumstempo, aber mit einer geringeren Abwärtsdynamik, sowie eine Stabilisierung für den größten Rohstoffmarkt China signalisieren. Anglo American habe, wenn auch in einem geringeren Maße als BHP und Rio Tinto, von der Sondersituation auf dem Eisenerzmarkt (Eisenerzpreis YTD: +36%) profitiert. Der Analyst habe seine Prognosen vor allem rohstoffpreisbedingt erhöht (u.a. berichtetes EPS 2019e: 2,58 (alt: 2,44) USD; berichtetes EPS 2020e: 2,39 (alt: 2,15) USD).Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die Anglo American-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 20,50 auf 21,00 GBP erhöht worden. (Analyse vom 06.05.2019)Börsenplätze Anglo American-Aktie:XETRA-Aktienkurs Anglo American-Aktie:22,865 EUR -1,80% (06.05.2019, 10:17)