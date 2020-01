XETRA-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

25,52 EUR +0,91% (24.01.2020, 11:06)



London Stock Exchange-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

2.139,00 GBp +1,18% (24.01.2020, 16:55)



ISIN Anglo American-Aktie:

GB00B1XZS820



WKN Anglo American-Aktie:

A0MUKL



Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

NGLB



London Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAUKF



Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (24.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) von 22,25 GBP auf 22,50 GBP.Die Rohstoffproduktion (auf Kupferäquivalent-Basis) des Konzerns sei in Q4/2019 um 4% y/y gestiegen, was - wie in den Vorquartalen - vor allem auf das Hochfahren der brasilianischen Eisenerzmine Minas-Rio zurückzuführen sei (bereinigt um Minas-Rio: -1% y/y). Die Produktionsziele für das Geschäftsjahr 2019 seien mehrheitlich souverän erreicht worden. Die Preiseffekte auf die Ergebnisentwicklung (H1/2019: +0,7 Mrd. USD y/y) sollten in H2/2019 geringer ausgefallen sein. Die Produktionsziele für das laufende Geschäftsjahr (würden kaum Dynamik gegenüber 2019 implizieren) seien durchweg bestätigt worden.Bei der angekündigten Übernahme des Kali-Explorers Sirius Minerals (Kaufpreis: 405 Mio. GBP) seien die Risiken vorerst begrenzt (Kaufpreis im Verhältnis zur Größe von Anglo American), jedoch seien zukünftig milliardenschwere Investitionen in das britische North Yorkshire-Bergwerk notwendig, an deren Finanzierung Sirius gescheitert sei. Der Kalimarkt stelle sich gegenwärtig als äußerst schwierig dar, was sich aber auch wieder schnell ändern könne.Diermeier habe seine Erwartungen angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2019e: 2,73 (alt: 2,88) USD; berichtetes EPS 2019e: 2,59 (alt: 2,74) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2020e: 2,69 (alt: 2,55) USD). Die Dividendenrendite (u.a. 2020e: 4,0%) sei attraktiv. Rohstoffseitig sei Anglo American nach Meinung des Analysten gut diversifiziert und zukunftsträchtig aufgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Anglo American-Aktie: