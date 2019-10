Tradegate-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:

18,64 Euro +0,22% (18.10.2019, 16:40)



Johannesburg-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:

ZAR 307,86% +2,40 (18.10.2019, 17:02)



ISIN AngloGold Ashanti-Aktie:

ZAE000043485



WKN AngloGold Ashanti-Aktie:

164180



Ticker-Symbol AngloGold Ashanti-Aktie Deutschland:

AOD1



JSE-Ticker-Symbol AngloGold Ashanti-Aktie:

ANG



Kurzprofil AngloGold Ashanti Ltd.:



AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, JSE-Symbol: ANG) ist ein Südafrika beheimatetes Minenunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten decken das ganze Wertschöpfungsspektrum ab. Das Hauptprodukt ist Gold, es werden aber auch Silber, Uran und Schwefelsäure als Nebenprodukte produziert. (18.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - AngloGold Ashanti-Aktienanalyse von Analyst Eugene King von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse spricht Eugene King, Analyst bei Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien des Goldproduzenten AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, JSE-Symbol: ANG) nunmehr eine Kaufempfehlung aus.Im Rahmen einer Branchenstudie zum südafrikanischen Goldminensektor äußern die Analysten von Goldman Sachs die Auffassung, dass AngloGold Ashanti Ltd. von der Stärke des Goldpreises und der Schwäche des Südafrikanischen Rand profitiere.Analyst Eugene King veranschlagt ein Kursziel von 370,00 ZAR. Der Titel sei gegenüber Gold Fields vorzugswürdig.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs stufen in ihrer AngloGold Ashanti-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "buy" hoch.Börsenplätze AngloGold Ashanti-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:18,52 Euro +3,40% (18.10.2019, 17:00)