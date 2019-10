Tradegate-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:

Kurzprofil AngloGold Ashanti Ltd.:



AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: US0351282068, WKN: 915102, Ticker-Symbol: AOD, NYSE-Symbol: AU) ist ein Südafrika beheimatetes Minenunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten decken das ganze Wertschöpfungsspektrum ab. Das Hauptprodukt ist Gold, es werden aber auch Silber, Uran und Schwefelsäure als Nebenprodukte produziert. (30.10.2019/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - AngloGold Ashanti-Aktienanalyse der Analystin Tanya Jakusconek von Scotiabank:Laut einer Aktienanalyse äußert Tanya Jakusconek, Analystin von Scotiabank, weiterhin die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Goldproduzenten AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: US0351282068, WKN: 915102, Ticker-Symbol: AOD, NYSE-Symbol: AU).Die Analysten von Scotiabank haben eine Aktualisierung des Bewertungsmodells für AngloGold Ashanti Ltd. vorgenommen.Analystin Tanya Jakusconek kürzt das Kursziel für den Titel von 22,50 auf 22,00 USD. Das Chance/Risiko-Profil sehe weitgehend ausgeglichen aus.Die Aktienanalysten von Scotiabank stufen in ihrer AngloGold Ashanti-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sector perform" ein.Börsenplätze AngloGold Ashanti-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:18,50 Euro +1,65% (30.10.2019, 17:05)