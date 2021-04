Aus Blanchs Sicht sei der Bitcoin nicht einmal eine ernstzunehmende Alternative zu anderen digitalen Zahlungsabwicklern: Während führende Dienstleister wie Visa rund 236 Millionen Geld-Transaktionen stündlich abwickeln würden, schaffe der Bitcoin simultan maximal 14.000 mögliche Transaktionen.



Zudem fehle dem Bitcoin das Alleinstellungsmerkmal, argumentiere Analyst Blanch. Derzeit würden laut einer Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) rund 86 Prozent der Zentralbanken aktiv an der Einführung einer eigenen digitalen Währung arbeiten. Blanch gehe davon aus, dass Transaktionen über digitale Zentralbankwährungen zum einen ähnlich schnell abgewickelt werden könnten wie beim Bitcoin. Darüber hinaus böten sie aber gleichzeitig auch mehr Sicherheit, weil Anleger vom Einlagenschutz der etablierten Institute profitiert hätten.



Blanch weise außerdem darauf hin, dass das rechnergestützte Schürfen von Bitcoins unverändert umweltschädlich sei. Das "Mining" belaste demnach mit 60 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr die Umwelt ähnlich stark wie ganz Griechenland. Besonders kritisch sehe der Experte, dass der Miningprozess hauptsächlich in der chinesischen Region Xinjiang stattfinde, wo Strom meist noch aus braunkohlebefeuerten Kraftwerken gewonnen werde. Damit sei der Kurs der Kryptowährung indirekt an den Preis chinesischer Kohle gebunden, schreibe Blanch in seiner Notiz. (08.04.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die wachsende Nachfrage der Anleger nach Kryptowährungen kennt kein Halten so die Experten von "FONDS professionell".Der Bitcoin-Kurs notiere in Reichweite seines Allzeithochs von etwas mehr als 61.000 US-Dollar. Milliardenschwere Investitionen seitens Tesla oder die Zulassung als akzeptiertes Zahlungsmittel bei PayPal hätten zuletzt den Kurs befeuert. Trotzdem übe Francisco Blanch, Analyst bei der Bank of America, jetzt heftige Kritik: Der Bitcoin-Wertentwicklung sei, anders als klassische Sachwerte wie Immobilien oder Aktien, nicht an die Inflation gebunden und bleibe außergewöhnlich volatil, so dass er als Vermögensspeicher oder Zahlungsmechanismus unpraktisch sei, schreibe Blanch in einer Kundennotiz, die dem Finanzportal Benzinga vorliege.