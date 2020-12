Nasdaq-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:

143,97 USD +3,02% (04.12.2020, 22:00)



ISIN Analog Devices-Aktie:

US0326541051



WKN Analog Devices-Aktie:

862485



Ticker-Symbol Analog Devices-Aktie:

ANL



Nasdaq-Symbol Analog Devices-Aktie:

ADI



Kurzprofil Analog Devices Inc.:



Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, Nasdaq-Symbol: ADI) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Hochleistungs-Analogtechnologie, das sich der Lösung anspruchsvollster technischer Herausforderungen verschrieben hat. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, die Welt um uns herum zu interpretieren, indem wir die physische und die digitale Welt mit unübertroffenen Technologien zum Erfassen, Messen, Versorgen, Verbinden und Interpretieren intelligent miteinander verknüpfen. Besuchen Sie uns auf http://www.analog.com. (07.12.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Analog Devices-Aktie macht einen klar bullischen Eindruck - AktienanalyseDie Aktie von Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, Nasdaq-Symbol: ADI) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Ab Juli 2019 sei diese Aufwärtsbewegung mehrfach an der Widerstandszone zwischen 124,78 USD und 127,39 USD gestoppt worden. Aber am 5. November sei der Ausbruch über diese Zone und somit ein Fortsetzungssignal für die langfristige Aufwärtsbewegung gelungen. Die Aktie sei anschließend auf ein Hoch bei 140,38 USD geklettert. Sie habe dieses Hoch in der letzten Woche attackiert. Am Freitag sei der Ausbruch mit einer langen weißen Tageskerze gelungen.Das Chartbild mache einen klar bullischen Eindruck. Das große Kaufsignal mit dem Ausbruch über die erwähnte Widerstandszone sei in der letzten Woche mit einem weiteren Ausbruch und einem neuen Allzeithoch bestätigt worden. Daher könnte es in den kommenden Wochen und Monaten zu weiter steigenden Kursen kommen. Ein Anstieg in Richtung 160 USD und bei optimalen Verlauf sogar knapp über 190 USD erscheine möglich. Falle die Aktie allerdings unter das Tief vom Freitag bei 139,21 USD zurück, könnte es noch einmal zu einem Rücksetzer in Richtung 127,39 bis 124,78 USD kommen. (Analyse vom 07.12.2020)Börsenplätze Analog Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:119,08 EUR +0,34% (07.12.2020, 08:22)