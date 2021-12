Börsenplätze Amundi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amundi-Aktie:

72,40 EUR +1,61% (07.12.2021, 09:56)



Euronext Paris-Aktienkurs Amundi-Aktie:

72,40 EUR 1.69% (07.12.2021, 11:03)



ISIN Amundi-Aktie:

FR0004125920



WKN Amundi-Aktie:

A143DP



Ticker-Symbol Amundi-Aktie:

ANI



Euronext Paris Ticker-Symbol Amundi-Aktie:

AMUN



Kurzprofil Amundi S.A.:



Amundi S.A. (ISIN: FR0004125920, WKN: A143DP, Ticker-Symbol: ANI, Euronext Paris Ticker-Symbol: AMUN) zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern. Die Gruppe betreibt ein aktives Management von Aktien, Anleihen und Renditen. Sie führt auch ein passives Management von indexierten Fonds sowie ein Management von nicht liquiden Vermögenswerten (Immobilienvermögen und private Schulden) durch. Ende 2017 verwaltete Amundi mehr als 1.426 Milliarden Euro an Forderungen, verteilt auf folgende Kundentypen: Partnernetzwerke und Drittvertriebe (36,8%), institutionelle Kunden und Mitarbeitersparpläne (33,9%) sowie Versicherer (29,4%). (07.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amundi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Amundi S.A. (ISIN: FR0004125920, WKN: A143DP, Ticker-Symbol: ANI, Euronext Paris Ticker-Symbol: AMUN) unter die Lupe.BlackRock sei der größte Vermögensverwalter der Welt und normalerweise das Maß aller Dinge. Beispielsweise seien die Amerikaner auch auf dem europäischen ETF-Markt die Nummer 1. Auch im schnell wachsenden Markt mit nachhaltigen Finanzanlagen sei man ein Schwergewicht. Doch laut einer Studie schaffe man es hier nicht ganz bis an die Spitze.Das Thema Nachhaltigkeit spiele auch an den Finanzmärkten eine immer größere Rolle. Laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers sei Amundi in Europa die Nummer 1 in diesem Segment. Nach Angaben von Amundi selbst würden rund 45 Prozent der mehr als 1,80 Billionen Euro verwaltetem Vermögen nachhaltig investiert.Ein Drittel, oder 3,30 Billionen Euro, seien zur Jahresmitte in Europa den ESG-Vorgaben entsprechend angelegt gewesen. BlackRock komme beim Anteil der als nachhaltig eingestuften Assets nur auf Platz 2, gefolgt von der BNP Paribas. Europa bemühe sich strengere Regeln für diese Form von Anlagen einzuführen. Zeitgleich wachse die Befürchtung, dass sich hinter der Verbreitung von ESG-Vermögenswerten eine Menge falscher Etikettierungen verbergen würden. Nach Angaben der Analysten von Bloomberg Intelligence sei der ESG-Markt im vergangenen Jahr auf über 35 Billionen US-Dollar angestiegen, obwohl andere Schätzungen die Gesamtzahl auf der Grundlage strengerer Definitionen deutlich unter diesem Wert ansetzen würden. Das berichte Bloomberg News.Amundi sei als Vermögensverwalter mit einem stark auf nachhaltige Finanzen ausgerichteten Geschäftsmodell in einem absoluten Zukunftsmarkt tätig. Mit einem 2022er KGV von 12 sei die Aktie etwas günstiger als die Peers (13) im Schnitt bewertet. Das historische KGV auf Sicht von zehn Jahren liege bei 14. Das KGV deute also eine leichte Unterbewertung an. Allerdings mahne der Chart noch zur Geduld für Neueinsteiger. Nach dem letzten Rücksetzer sollte erst der GD200 bei 74,65 Euro wieder nachhaltig überwunden werden.Investierte geben kein Stück aus der Hand und beachten den Stopp bei 65,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link