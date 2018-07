Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (27.07.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel in Höhe von 190 USD für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN).Der Umsatz sei in Q2/18 um 4% auf 6,1 Mrd. USD gestiegen. Während die neuen Medikamente wie Repatha, Kyprolis oder Prolia zweistellig hätten zulegen können, schwächele der Hauptumsatzträger Enbrel (Rheumatide Arthritis, Psoriasis) weiter (-11% auf 1,3 Mrd. USD). Der Grund liege in einer rückläufigen Nachfrage. Im Gegensatz dazu habe Neulasta (stimuliere Bildung von Leukozyten während der Chemotherapie) trotzrückläufiger Chemotherapien aufgrund niedriger Lagerbestände um 1% auf 1,1 Mrd. USD zulegen können. Dagegen sei der Cholesterinsenker und Hoffnungsträger Repatha um 78% auf 148 Mio. USD gewachsen. Trotz niedrigerer Nettopreise sei in Q2 der bisher höchste Quartalsumsatz für das Medikament erzielt worden. Das Medikament beginne endlich die hohen Erwartungen zu erfüllen.Aufgrund höherer Kosten sei der um Sondereinflüsse bereinigte operative Gewinn nur um 2% auf 3,1 Mrd. USD gestiegen. Die bereinigte operative Marge sei gegenüber dem Vorjahr um 10 Bp auf 55,1% gesunken (Q1/18: 56,9%). Der bereinigte Nettogewinn sei aufgrund niedrigerer Steuern infolge der US-Steuerreform um 5% auf 2,5 Mrd. USD gestiegen. Während des zweiten Quartals habe Amgen 3,2 Mrd. USD in Form von Aktienrückkäufen ausgeschüttet und zusätzlich 0,9 Mrd. USD Dividende gezahlt. Amgen habe in Q2 einen in Vorjahresvergleich um 0,2 Mrd. USD niedrigeren operativen Cash Flow von 2,1 Mrd. USD erwirtschaftet. Die Gesamtverschuldung habe sich in Q2 2018 gegenüber dem Vorjahresquartal von 35,1 Mrd. USD auf 34,5 Mrd. USD reduziert. Amgen verfüge Ende Q2 2018 über eine Nettofinanzverschuldung von rund 5,1 Mrd. USD gegenüber einem Nettofinanzguthaben von rund 6,4 Mrd. USD Ende 2017.Der Umsatz solle zwischen 22,5 Mrd. USD und 23,2 Mrd. USD (vorher: 21,9 Mrd. USD und 22,8 Mrd. USD) liegen, der Gewinn je Aktie werde jetzt zwischen 13,30 USD und 14,00 USD (vorher: 12,80 USD bis 13,70 USD) erwartet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amgen-Aktie: