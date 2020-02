Börsenplätze Amgen-Aktie:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (31.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Amgen habe 2019 wegen des starken Wettbewerbs durch billigere Produkte bei vielen wichtigen Medikamenten weniger umgesetzt und verdient. Anlegern stößt vor allem die Prognose sauer auf.Der Umsatz sei um zwei Prozent auf knapp 23,4 Mrd. US-Dollar (21,4 Mrd. Euro) gesunken, habe Amgen am Donnerstagabend bekannt gegeben. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei um sechs Prozent auf rund 9,7 Mrd. Dollar zurückgegangen. Da Amgen eigene Anteile zurückgekauft habe, habe das bereinigte EPS um drei Prozent auf 14,82 Dollar angezohen.Im laufenden Jahr rechne der Konzern u.a. dank Zukäufen und neuer Medikamente mit einem höheren Umsatz, der zwischen 25 und 25,6 Mrd. Dollar liegen solle. Beim bereinigten EPS rechne Amgen mit 14,85 bis 15,60 Dollar. Analysten hätten im Schnitt jedoch mit einem Ergebnis von 16,06 Dollar pro Papier gerechnet.Mit Argusaugen dürfte die Börse im laufenden Jahr die weitere Entwicklung des KRAS-Inhibitors AMG510 verfolgen. In der Vergangenheit habe der onkogene Treiber als nicht adressierbar gegolten. Erste Studiendaten von Amgen hätten jedoch aufhorchen lassen. Ebenfalls vorangeschritten sei die Entwicklung des KRAS-Inhibitors von Mirati Therapeutics.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der Amgen-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 31.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link