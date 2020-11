Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (17.11.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) von 255 USD auf 250 USD.Das Q3-Zahlenwerk habe beim Umsatz im Rahmen und beim bereinigten EPS deutlich über den Analystenprognosen gelegen. Das bereinigte Ergebnis habe trotz der COVID-19-Pandemie von höheren Erlösen durch neue Medikamente profitiert. Auf berichteter Basis sei das Ergebnis durch deutlich gestiegene Herstellkosten im Zusammenhang mit der Otezla-Übernahme belastet worden. Amgen habe die Guidance für 2020 beim Umsatz konkretisiert und beim Ergebnis (berichtet/bereinigt) erhöht.Das Erreichen des primären Endpunkts der klinischen Phase III-Studie beim Wirkstoff Tezepelumab zur Behandlung von Asthma werte Gottschalt positiv. Daraus ergebe sich seines Erachtens eine hohe Wahrscheinlichkeit der Zulassung eines neuen Medikaments sowie weiterer Indikationen zur Behandlung unterschiedlicher Formen von Asthma, was seines Erachtens positive Impulse für die Geschäftsentwicklung im Falle einer Zulassung setzen werde.Gottschalt habe seine Ergebnisprognosen für 2020 (u.a. berichtetes EPS: 11,67 (alt: 11,31) USD; bereinigtes EPS: 16,13 (alt: 15,70) USD) und für 2021 (u.a. berichtetes EPS: 13,90 (alt: 13,75) USD; bereinigtes EPS: 17,01 (alt: 16,82) USD) angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amgen-Aktie: