American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI) mit Sitz in Vancouver (Kanada) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumprojekten in ganz Amerika beschäftigt. Es verfügt außerdem über eines der weltweit größten unerschlossenen Uranprojekte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die American Lithium-Aktie (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI) unter die Lupe.Die Lithium-Aktien hätten zuletzt kräftig nach oben gedreht. Und bei American Lithium steünden gute und kursbewegende Nachrichten an: Eine Börsennotierung in den USA und ein möglicher Deal mit Tesla. Die American Lithium-Aktie habe nach der scharfen Korrektur um gut 50% wieder den Weg nach oben eingeschlagen, befinde sich aber noch immer auf einem sehr interessanten (Einstiegs-)Niveau, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.02.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze American Lithium-Aktie:Tradegate-Aktienkurs American Lithium-Aktie:2,639 EUR +8,94% (10.02.2022, 17:33)