Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

118,55 EUR -3,22% (23.03.2021, 16:19)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

143,30 USD -2,62% (23.03.2021, 16:14)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



NYSE Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (23.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kreditkartenunternehmens American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.American Express habe die Q1-Zahlen gemeldet. Mit 9,06 Mrd. USD habe der Umsatz die Erwartungen von 9,21 Mrd. USD verfehlt. Der Gewinn je Aktie sei deutlich besser, aber das Verfehlen der Umsatzprognose schlage deutlich aufs Gemüt. Die Aktie notiere im Minus. Sie entwickle sich aber seit November insgesamt viel besser als diejenigen der Konkurrenten. Im Vergleich zu den Wettbewerbern sei die American Express-Aktie auch günstiger bewertet. Das liege wohl an den höheren Marktanteilen von MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) und Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V). Bei der American Express-Aktie ist weder mit einem massiven Kurseinbruch noch mit einer Outperformance zu rechnen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze American Express-Aktie: