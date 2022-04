Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.704,00 EUR +3,25% (28.04.2022, 15:10)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.687,50 EUR +1,61% (28.04.2022, 14:55)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.763,34 USD -0,88% (27.04.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon veröffentlicht Q1-Ergebnisse nach Börsenschluss - AktiennewsAmazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und Apple sind die letzten beiden US-Mega-Tech-Unternehmen, die ihre Zahlen für das erste Quartal 2022 bekannt geben, so die Experten von XTB.Beide Berichte würden heute nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlicht. Es werde erwartet, dass Amazon ein weiteres Quartal mit einem Nettoumsatzwachstum vorweisen könne, auch wenn es sich voraussichtlich abschwächen werde. Es werde jedoch erwartet, dass das AWS-Cloud-Segment ein weiteres Quartal mit einem Wachstum von über 30% verzeichnen werde. Die Experten würden einen kurzen Blick darauf werfen, was der Markt von Amazon erwarte und worauf bei der Veröffentlichung der Ergebnisse zu achten sei.Der Markt erwarte, dass Amazon ein weiteres Quartal mit einem Umsatzwachstum abliefern werde. Die mittlere Schätzung deute auf ein Wachstum des Gesamtnettoumsatzes von 7,3% in diesem Quartal hin, was ein Ergebnis nahe der oberen Grenze der eigenen Prognosespanne des Unternehmens (3 bis 8% Wachstum) wäre. Interessanterweise werde erwartet, dass das Unternehmen im Jahresvergleich niedrigere Umsätze in seinem Segment Online Stores ausweisen werde.Es sei jedoch anzumerken, dass Amazon mit harten Vergleichen konfrontiert sei, da das erste Quartal 2021 noch stark von erhöhten Online-Ausgaben aufgrund der Covid-Pandemie beeinflusst worden sei. Auf der anderen Seite werde erwartet, dass der US-E-Commerce-Riese einen Gewinnrückgang von über 40% verzeichnen werde. Dies möge zwar besorgniserregend sein, aber es sollte beachtet werden, dass Amazon eine gute Erfolgsbilanz beim Übertreffen der EPS-Schätzungen habe.- Nettoumsatz: 116,4 Mrd. USD (+7,3% im Jahresvergleich)- Nettoumsatz der Online-Shops: 51,52 Mrd. USD (-2,6% im Jahresvergleich)- Nettoumsatz der physischen Läden: 4,3 Mrd. USD (+9,7% im Jahresvergleich)- Nettoumsatz mit Dienstleistungen von Drittanbietern: 24,99 Mrd. USD (+5,3% im Jahresvergleich)- Nettoumsatz mit Abonnementdiensten: 8,55 Mrd. USD (+12,8% im Jahresvergleich)- EPS: 8,40 USD (gegenüber 15,79 USD in Q1 2021)- Betriebsergebnis: 5,43 Mrd. USD (gegenüber 8,86 Mrd. USD in Q1 2021)Während sich das Umsatzwachstum in Amazons E-Commerce-Geschäft nach dem Pandemie-Schub abschwäche, werde erwartet, dass das Unternehmen ein weiteres Quartal mit starkem Wachstum in seinem Cloud-Geschäft - Azure Web Services (AWS) - erleben werde. Es werde erwartet, dass der Nettoumsatz im AWS-Segment im ersten Quartal 2022 um 35,2% im Jahresvergleich steigen werde, womit das kombinierte Wachstum des Segments über zwei Jahre auf fast 80% ansteigen werde.Das Hauptaugenmerk werde auf der Cloud liegen, da es sich um ein Geschäft mit hohen Margen handele und ein potenzieller zukünftiger Haupttreiber für die Erträge des Unternehmens sei. Während AWS im Jahr 2021 nur 12,5% des Umsatzes von Amazon ausgemacht habe, habe es 63,3% des gesamten Betriebsgewinns des Unternehmens erwirtschaftet. Die Anleger würden daher die Wachstumsaussichten für das AWS-Geschäft gegen Faktoren abwägen, die dem Haupt-E-Commerce-Geschäft des Unternehmens potenziell schaden könnten, wie z. B. Inflation oder höhere Arbeitskosten. Amazon werde auch eine Prognose für das zweite Quartal 2022 abgeben. Der Markt erwarte für das laufende Quartal einen Nettoumsatz von 125 Milliarden US-Dollar und einen Betriebsgewinn von 6,84 Milliarden US-Dollar.Ein Blick auf Amazon im D1-Chart zeige, dass die Aktie auf die Unterstützungszone bei 2.750 USD gefallen sei. Dieser Bereich sei durch das 50%-Retracement der gesamten Erholung nach der Pandemie gekennzeichnet und in letzter Zeit zweimal getestet worden. Den Bullen sei es beide Male gelungen, den Bereich zu verteidigen, aber ob sich die Situation auch dieses Mal wiederholt, dürfte von den Zahlen abhängen. Quartalsberichte wie die von Netflix oder Meta Platforms hätten massive Kursausschläge ausgelöst, sodass nicht auszuschließen sei, dass auch Amazon eine erhöhte Volatilität erleben werde. Sollte der Bericht die Aktie unterstützen und man eine weitere Erholung aus dem Bereich von 2.750 USD sehe, werde sich die Aufmerksamkeit auf die Widerstandszone zwischen 2.930 und 2.970 USD verlagern, in der sich auch das 38,2%-Retracement der Erholung nach der Pandemie befinde.