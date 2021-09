Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (16 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (29.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Shopping-Riesen Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der US-Konzern wolle zu einem Vorreiter bei Haushaltsrobotern werden. Amazon.com habe am Dienstag ein Gerät mit dem Namen Astro vorgestellt - es habe einen Bildschirm, könne seine Umgebung mit Kamera und Mikrofon erfassen und bewege sich auf Rädern. Eine unangenehme Überraschung habe es für die Aktionäre von Peloton Interactive.Der Astro-Roboter könne hauptsächlich zur Kommunikation sowie als eine Art mobile Sicherheitsanlage verwendet werden. Das Gerät, das ungefähr die Größe eines Staubsaugers habe, könne z.B. auch ältere Familienangehörige durchs Haus begleiten.Seine "Echo"-Lautsprecher wolle Amazon.com unterdessen mit Hilfe eines Modells mit größerem Bildschirm als digitale Pinnwand für Familien und Schaltzentrale für das vernetzte Zuhause etablieren. Zudem habe der Konzern ein smartes Thermostat für Klimaanlagen vorgestellt.Darüber hinaus habe Amazon.com einen Fitnesstracker namens Halo View präsentiert, der 79,99 USD kosten solle. Zum Halo View gebe es ein kostenloses einjähriges Halo-Abonnement, das jetzt auch Fitnesskurse per Video enthalte. Laut Amazon.com sollten Hunderte von Workouts angeboten werden.Halo View sei kein hochwertiges Spinningbike inklusive Onlinecoaching, deswegen erscheine es übertrieben, dass die Peloton Interactive-Aktie ihre Verluste nach der Präsentation ausgeweitet habe. Das passe aber zum derzeit nervösen Marktumfeld. Bei Peloton müsse die 80-USD-Marke halten.(Mit Material von dpa-AFX)Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link